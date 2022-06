Cum a cerut-o Jorge în căsătorie pe soția lui: „A venit într-un moment de cumpănă”

Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, se mândrește cu fiecare ocazie cu familia lui. Artistul are o fiică pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, David, pe care îl are alături de actuala soție, Ramona Prodea. Partenera cântărețului are o fiică, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră fiica lui.

Jorge a vorbit mereu cu sinceritate despre momentele dificile pe care le-a întâmpinat în viață, dar și despre clipele frumoase. Într-un interviu pentru VIVA!, artistul a povestit cum a cerut-o pe soția lui, Ramona Prodea, în căsătorie, cererea fiind una inedită.

„Cererea în căsătorie a venit într-un moment de cumpănă, pentru că era într-o seară, după 12 noaptea, fetele dormeau, și noi tocmai ne decideam să ne despărțim. Eram în baie, plângând amândoi, iar în momentul în care ea mi-a zis: „Gata, avem prea multe încercări, nu merge!, eu i-am răspuns: „Decât să ne despărțim, nu mai bine ne căsătorim?”. Și așa am cerut-o în căsătorie, în baie, pe jos”, a spus Jorge.

Artistul a dezvăluit că au mai avut parte și de situații grele, dar pe care au reușit să le depășească. Jorge a povestit de ce este atât de important anul acesta pentru familia lui și ce planuri și-au propus împreună.

„Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri. Anul acesta e foarte important pentru noi, deoarece schimbăm prefixul, Ilinca a împlinit 20 de ani, eu fac 40, iar Ramona, în toamnă, 50 de ani – vrem să sărbătorim cu timp mai mult petrecut împreună, să mergem în vacanțe. Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri. Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim”, a adăugat Jorge pentru VIVA!.

Foto: Instagram

