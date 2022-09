Motivul pentru care Jorge a apelat la ajutorul unui psiholog: „Fac în continuare terapie de câțiva ani”

Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, are o familie numeroasă și toate motivele să se mândrească cu ea. Artistul o are pe Karina, fiica din căsătoria cu fosta soție, Alina Laufer, și pe David, băiatul pe care îl are alături de actuala parteneră, Ramona Prodea. Ramona are o fiică, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră fiica lui.

Jorge dezvăluie foarte des pe rețelele de socializare din momentele pe care le petrece cu familia, dar și imagini alături de copiii lui, spre încântarea fanilor săi.

Artistul este cunoscut pentru sinceritatea cu care răspunde întrebărilor venite din partea presei și nu de puține ori a făcut dezvăluiri care au luat pe toată lumea prin surprindere.

Într-un interviu acordat recent, Jorge a vorbit deschis despre faptul că a simțit nevoia de a apela la ajutorul unui psiholog pentru a depăși anumite traume din trecutul său.

„Fac în continuare terapie de câțiva ani, atât ședințe la psiholog, cât și hipnoterapie, în ideea de a trece peste diverse traume, dar și pentru a-mi înțelege mai bine gândurile și emoțiile. Atât eu, cât și Ramona, iar mai nou și Ilinca, facem ședințe de hipnoterapie, e important să îți depășești anumite probleme, limitări, și recomand tuturor celor care trec printr-un impas să facă asta”, a declarat Jorge într-un interviu acordat publicației VIVA!.

În ceea ce privește viața sa, artistul este foarte sincer și a recunoscut că, în afară de viața sa profesională, se concentrează foarte mult pe cea de familie.

„Viața mea a fost ca un carusel, în ultimii ani am început să mă echilibrez și să îmi accept viața așa, cu experiențele avute, care m-au făcut să evoluez. Cred că nimic nu este întâmplător, așa am fost menit să am aceste experiențe, ca să devin omul de azi. Ascult sfaturi, însă le iau în calcul doar pe cele care mi se potrivesc, cred informațiile doar după ce le verific și nu mai accept niciun reproș până nu verific clar dacă are dreptate sau nu. Sunt foarte concentrat să fac ceea ce îmi place și ceea ce iubesc; sunt atent la familia mea, să ne dezvoltăm, să îmi ajut copiii să își atingă potențialul maxim. Cred că noi toți venim cu un bagaj emoțional în această viață și trebuie să îl consumăm”, a mai declarat el pentru sursa citată.

Foto: Instagram

