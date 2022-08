Lia Bugnar, declarație neașteptată despre Theo Rose: „Niciun fel de pregătire actoricească”

Vestea că Anghel Damian s-a despărțit de Lia Bugnar după o relație de mai bine de 8 ani și că în prezent formează un cuplu alături de Theo Rose a luat prin surprindere pe toată lumea. Recent, actrița, regizoarea și scenarista în vârstă de 53 de ani a făcut o declarație surprinzătoare pe fondul acestei situații.

Lia Bugnar și Anghel Damian au păstrat discreția cu privire la relația lor și au ținut-o departe de ochii publicului. Cei doi nu au dezvăluit că s-au separat până când nu au apărut imaginile cu el și Theo Rose în ipostaze romantice. De asemenea, Anghel Damian, care e scenarist, regizor și producător pentru serialul „Clanul” care va fi difuzat la PRO TV, lucrează alături de Lia Bugnar pentru scenariul acestuia.

Într-un interviu acordat recent, Lia Bugnar a vorbit despre scenariul acestui serial, ce implică munca pe care o depune pentru realizarea acestei producții cu care PRO TV speră să cucerească un număr cât mai mare de fani în această toamnă.

Nu e nimic facil acolo, e greu ce fac toți actorii din film. Realmente, când știu că un om vine cu o frică mai mare decât alții, pentru că nu are pregătirea necesară, pentru că e o întâmplare din viața lui care poate să fie terifiantă, n-ai mai făcut asta. Am mai mare grijă la cum scriu!”, a declarat scenarista serialului „Clanul” într-un interviu acordat cancan.ro .

În ceea ce privește viața personală, Lia Bugnar a preferat de-a lungul timpului să mențină lucrurile private și nu a oferit foarte multe detalii despre noutățile sale. Astfel, actrița declara în urmă cu câteva săptămâni pentru Fanatik faptul că nu este la curent cu noile informații legate de relația dintre fostul partener și cunoscuta artistă. De asemenea, Lia a spus că nu citește presa mondenă și nu dorește să ofere detalii private despre viața personală.

„Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de-acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine. Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavoastră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat actrița Lia Bugnar, pentru FANATIK, după ce Anghel Damian a fost surprins împreună cu Theo Rose.