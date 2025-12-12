Cher rupe tăcerea în legătură cu zvonurile privind o posibilă căsătorie cu Alexander „AE” Edwards

Cher a reacționat la zvonurile privind o posibilă căsătorie cu partenerul ei, Alexander „AE” Edwards.

Cher a respins informațiile recente potrivit cărora s-ar pregăti să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander „AE” Edwards, de 39 de ani. Artista în vârstă de 79 de ani nu are în prezent planuri de nuntă, în ciuda speculațiilor apărute în presa internațională despre o eventuală oficializare a relației.

Un purtător de cuvânt al cântăreței a declarat pentru Gossip List: „Nu există absolut niciun plan de nuntă în viitorul ei”. Potrivit aceleiași surse, Cher se concentrează în această perioadă pe proiecte profesionale, printre care se numără lansarea unui single de Crăciun și o apariție programată la Saturday Night Live, pe 20 decembrie.

Precizările vin la scurt timp după ce The Mirror a publicat un material în care o sursă apropiată artistei susținea contrariul.

„Și-a pus în gând să ajungă la altar alături de el în jurul aniversării sale importante din luna mai”, a afirmat sursa, adăugând: „Vede apropiata celebrare a împlinirii vârstei de 80 de ani ca pe momentul perfect pentru ca ea și Alexander să-și oficializeze relația.”

Aceeași sursă a mai declarat pentru The Mirror:

„Cher nu dă doi bani pe diferența de vârstă dintre ei și amândoi sunt pregătiți să facă pasul cel mare”.

Cher, declarații despre diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei

Într-un interviu recent acordat emisiunii CBS Mornings, artista în vârstă de 79 de ani a vorbit deschis despre relația cu Alexander „AE” Edwards, de 39 de ani, și despre comentariile apărute în jurul diferenței lor de vârstă.

„Ei nu trăiesc viața mea. Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar ne distrăm de minune”, a spus Cher, întrebată de prezentatoarea Gayle King cum răspunde criticilor.

Cântăreața a adăugat că vârsta nu reprezintă un obstacol între ea și iubitul ei.

„Știi, îmbătrânești, dar spiritul tău rămâne tânăr”, obișnuiește Alexander să-i spună, potrivit declarațiilor ei.

Cher a vorbit și despre chimia care îi leagă, descriind relația lor ca fiind plină de bucurie și spontaneitate.

„Râdem tot timpul împreună”, a spus artista. „Pur și simplu îl iubesc. Cred că este superb. Este foarte talentat. Este una dintre cele mai talentate persoane pe care le-am întâlnit vreodată”.

Potrivit Page Six, cei doi au fost văzuți recent în West Chelsea, la noul hotel al antreprenorului Alan Faena. Martorii au declarat pentru publicație că „Cher și iubitul ei au fost foarte apropiați și au rămas împreună… Păreau foarte îndrăgostiți și fericiți că sunt unul lângă celălalt”.

Cei doi au participat la deschiderea privată a instalației „Amaze, Vogue, Ascend, Flourish”, un proiect semnat Faena Art, unde artista a servit invitaților din înghețata sa artizanală „Cherlato”, alături de Gianpaolo „Giapo” Grazioli.

„Era într-o dispoziție excelentă, se distra alături de prieteni și de iubitul ei. Întreaga seară a avut o energie electrizantă și liberă”, a adăugat aceeași sursă pentru Page Six.

Detalii inedite despre relația celor doi

Cher și Alexander „AE” Edwards au fost văzuți împreună pentru prima oară în noiembrie 2022, când au fost surprinși ținându-se de mână în timp ce părăseau un restaurant din Los Angeles. Câteva luni mai târziu, în martie 2023, cei doi și-au făcut debutul oficial pe covorul roșu, la prezentarea de modă Versace toamnă-iarnă 2023, organizată la Pacific Design Center din West Hollywood.

„Ne simțim foarte bine împreună. Putem vorbi despre muzică, despre orice. Are un simț al umorului grozav. Pur și simplu ne înțelegem”, a declarat Alexander despre Cher.

Chiar dacă „se înțeleg”, artista a recunoscut că sunt momente în care diferența de generație se face simțită.

„Uneori vorbesc cu el și habar nu are despre cine vorbesc… Zilele trecute l-am întrebat: ‘Știi cine e Clark Gable? Iar el mi-a răspuns: ‘Nu eram încă născut.'”, a povestit Cher pentru Extra.

Totuși, cântăreața a mărturisit în cadrul emisiunii The Kelly Clarkson Show că relația lor „funcționează de minune”.

„Ei bine, pe hârtie este cam ridicol, dar în viața reală ne înțelegem de minune. El este fabulos, iar eu nu ofer bărbaților calități pe care nu le merită, știi? Dar el este foarte, foarte amabil, inteligent, talentat și amuzant. Și cred că este destul de chipeș”, a spus Cher.

Shakira, moment emoționant pe scenă alături de copiii săi, Sasha și Milan

