Cher, pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander „AE” Edwards? Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului

Cher ar putea ajunge din nou în fața altarului, la aproape cinci decenii de la încheierea celui de-al doilea mariaj al său. Potrivit unor informații publicate de The Mirror, artista, în vârstă de 79 de ani, ar urma să se căsătorească cu actualul ei partener, Alexander „AE” Edwards, înainte de ziua sa de naștere, în luna mai.

O sursă apropiată cuplului a declarat pentru The Mirror că diferența de vârstă dintre cei doi nu reprezintă un obstacol în relația lor.

„Cher nu dă doi bani pe diferența de vârstă de 40 de ani dintre ei și amândoi sunt pregătiți să facă pasul următor. Ea vede aniversarea celor 80 de ani ca pe momentul perfect pentru ca ea și Alexander să facă pasul cel mare”, a spus sursa.

Informațiile au fost însă contestate oficial. Reprezentantul artistei a declarat pentru Page Six că materialul publicat de The Sun, sursa inițială a zvonului, „nu este adevărat”.

Cher, declarații despre diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei

Într-un interviu recent acordat emisiunii CBS Mornings, artista, în vârstă de 79 de ani, a vorbit deschis despre relația cu Alexander „AE” Edwards, de 39 de ani, și despre comentariile apărute în jurul diferenței lor de vârstă.

„Ei nu trăiesc viața mea. Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar ne distrăm de minune”, a spus Cher, întrebată de prezentatoarea Gayle King cum răspunde criticilor.

Cântăreața a adăugat că vârsta nu reprezintă un obstacol între ea și iubitul ei.

„Știi, îmbătrânești, dar spiritul tău rămâne tânăr”, obișnuiește Alexander să-i spună, potrivit declarațiilor ei.

Cher a vorbit și despre chimia care îi leagă, descriind relația lor ca fiind plină de bucurie și spontaneitate.

„Râdem tot timpul împreună”, a spus artista. „Pur și simplu îl iubesc. Cred că este superb. Este foarte talentat. Este una dintre cele mai talentate persoane pe care le-am întâlnit vreodată”.

Potrivit Page Six, cei doi au fost văzuți recent în West Chelsea, la noul hotel al antreprenorului Alan Faena. Martorii au declarat pentru publicație că „Cher și iubitul ei au fost foarte apropiați și au rămas împreună… Păreau foarte îndrăgostiți și fericiți că sunt unul lângă celălalt”.

Cei doi au participat la deschiderea privată a instalației „Amaze, Vogue, Ascend, Flourish”, un proiect semnat Faena Art, unde artista a servit invitaților din înghețata sa artizanală „Cherlato”, alături de Gianpaolo „Giapo” Grazioli.

„Era într-o dispoziție excelentă, se distra alături de prieteni și de iubitul ei. Întreaga seară a avut o energie electrizantă și liberă”, a adăugat aceeași sursă pentru Page Six.

Detalii inedite despre relația celor doi

Cher și Alexander „AE” Edwards au fost văzuți împreună pentru prima oară în noiembrie 2022, când au fost surprinși ținându-se de mână în timp ce părăseau un restaurant din Los Angeles. Câteva luni mai târziu, în martie 2023, cei doi și-au făcut debutul oficial pe covorul roșu, la prezentarea de modă Versace toamnă-iarnă 2023, organizată la Pacific Design Center din West Hollywood.

„Ne simțim foarte bine împreună. Putem vorbi despre muzică, despre orice. Are un simț al umorului grozav. Pur și simplu ne înțelegem”, a declarat Alexander despre Cher.

Chiar dacă „se înțeleg”, artista a recunoscut că sunt momente în care diferența de generație se face simțită.

„Uneori vorbesc cu el și habar nu are despre cine vorbesc… Zilele trecute l-am întrebat: ‘Știi cine e Clark Gable? Iar el mi-a răspuns: ‘Nu eram încă născut.'”, a povestit Cher pentru Extra.

Totuși, cântăreața a mărturisit în cadrul emisiunii The Kelly Clarkson Show că relația lor „funcționează de minune”.

„Ei bine, pe hârtie este cam ridicol, dar în viața reală ne înțelegem de minune. El este fabulos, iar eu nu ofer bărbaților calități pe care nu le merită, știi? Dar el este foarte, foarte amabil, inteligent, talentat și amuzant. Și cred că este destul de chipeș”, a spus Cher.

