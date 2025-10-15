Cher și tânărul ei partener Alexander ‘AE’ Edwards, apariție rară la un eveniment. Cei doi au atras toate privirile

Cher și tânărul ei partener Alexander ‘AE’ Edwards au atras toate privirile la inaugurarea hotelului Faena. Cher a decis să vină la evenimentul la care s-a lansat și sortimentul de înghețată care îi este dedicat însoțită de iubitul ei.

Artista în vârstă de 79 de ani nu încetează niciodată să surprindă, și de aceasta dată a făcut-o în afara scenei, și într-un mod dulce, cu accente de înghețată.

Relația dintre Cher și tânărul ei partener, de care o despart 40 de ani, a devenit oficială în martie 2023, când cei doi au apărut pentru prima dată împreună la un eveniment major, moment în care artista a confirmat ca formează un cuplu cu Alexander ‘AE’ Edwards, și că între ei există o conexiune autentică, caldă și puternică. De atunci Cher si AE au continuat să se afișeze ca cuplu la diverse evenimente, unul dintre acestea fiind prezentarea de modă Versace toamnă-iarnă 2023. Însă idila lor a început discret, în 2022, când au fost surprinși împărtășind un moment tandru într-un restaurant din Los Angeles.

La evenimentul de inaugurare al hotelului Faena care a avut loc în New York, Cher a avut o apariție memorabilă. Ținându-se de mână cu Alexander, într-o ținută stylish, artista a emanat încredere si eleganță, aceeași formulă care o face un icon de peste cinci decenii. În același timp, Cherlato, brand-ul său de înghețată inspirată din propria-i personalitate, a fost creat în colaborare cu artizanul Gianpaolo ‘Giapo’ Grazioli, a fost unul dintre punctele de atracție ale serii, mai ales când artista însăși servea Cherlato, împreună cu Faena, când nu era alături de AE.

Instalația special concepută si făcută în colaborare cu Faena Art pentru eveniment a transformat curtea hotelului într-un patinoar cu aer retro, decor în care Cher și tânărul ei iubit păreau să se simtă excelent. Atmosfera evenimentului a fost una vibrantă si excentrică, tipică Faena, cu accente ușor teatrale, unde moda si divertismentul își spun cuvântul. O sursa citată de Page Six a descris atmosfera ca fiind „electrizantă și liberă”, două cuvinte ce definesc foarte bine esența lui Cher. Întreaga seară a fost despre conexiune, dragoste, prietenie și creativitate, iar printre invitații VIP s-au numărat prezentatoarea TV Gayle King, Amy Sacco, artista Ashley Longshore, Grace Faena și Lady Bunny, o figură emblematică a șcenei drag, cunoscută în New York, dar și pretutindeni pentru personalitatea sa autentică și energia debordantă.

Într-o postare pe Instagram după încheierea evenimentului, Lady Bunny a scris că „Cher părea să se bucure enorm de mult de prezența fizică a partenerului ei”, o mărturie care confirmă ceea ce toată lumea a văzut în acea seară, o poveste de dragoste reală, intensă si tandră. De asemenea, ea însăși a fost o Cher autentică, relaxată și fericită, la fel ca în epocile care au definit-o, de la glamour-ul anilor 70 pâna la energia digitală de astăzi, prin acest fel dovedește ca se poate mula pe vremuri fără a-și pierde esența.

O altă sursă a numit-o pe artistă cu ironie tandră „If I Could Turn Back Time”, făcând trimitere la celebra ei piesă și la modul în care artista pare să sfideze trecerea anilor. La 79 de ani, Cher continuă să radieze o energie care depășește limitele vârstei și convențiile, menținându-și farmecul cu aceeași naturalețe cu care o făcea în anii 70.

Cher și tânărul ei partener nu a adus doar un brand de înghețată la inaugurarea hotelului Faena. Ea în mod special a adus o întreagă stare de spirit care îmbină dragostea cu libertatea și nostalgia cu modernitatea.

Text de Serena Estera Bebi

Foto: Arhiva ELLE, PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro