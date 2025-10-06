Dario Vitale sau renașterea Versace

A intrat în scenă într-un moment tensionat, cu Donatella rămasă ambasador al brandului și zvonurile unei vânzări către colosul Prada. Asta rămâne de văzut.

Deși a fost desființat în comentarii pe Social Media, foarte mulți cetățeni invocând faptul că a distrus energia Versace, opulența, moștenirea estetică etc., lucrurile nu stau deloc, dar deloc așa. Facem cunoștință cu un Vitale, la 42 de ani, deloc intimidat. Debutul e un fel de declarație de încredere. Nu îl urcă pe Versace pe un piedestal, nimeni nu mai are nevoie de asta azi. Dimpotrivă, îl aduce printre oameni. Chiar el spune că mitologia a început când zeii s-au plictisit pe Olimp și au coborât printre muritori. Fix asta face în colecție – nu rochii de seară care să fie purtate exclusiv o singură dată la o premieră, ci haine care imită viața trăită în mișcare.

Un punct-cheie în noua poveste Versace: styling-ul funny, complex, actual, dar foarte Versace. Styling-ul reprezintă, de fapt, un fel de punte de legătură între ieri și azi, între perioada lui Gianni și nevoile clientelei care se inspiră din poze văzute pe Instagram.

Colecția privește spre sfârșitul anilor ’80, dar printr-o lentilă modernă, desigur – texturi vintage, suprapuneri, o senzualitate fără artifcii, easy, vie, de club. Tivuri nefinisate, croieli lejere, jaenși cu talie înaltă, topuri cu tăieturi îndrăznețe, sutiene din zale metalice purtate cu cardigane din cașmir – toate astea vorbesc despre un instinct incredibil. Dario Vitale chiar știe ce vor consumatorii de modă. dar ia în calcul și o nouă clientelă care, poate, până azi a ocolit casa Versace.

Avem multă culoare în această colecție, iar Vitale a demonstrat că știe ce să facă cu ea: mov cu roșu, portocaliu cu zuriu și verde, combinații îndrăznețe gândite ca un fel de portret al unei generații care nu se teme să amestece orice, oricum, oricând. Sigur, e nevoie de o bază puternică pentru a reuși asta.

Pinacoteca Ambrosiana, muzeul care adăpostește lucrările lui Da Vinci sau Caravaggio a fost transformat pentru o seară într-o imensă casă locuită. Aici a avut loc show-ul de debut al lui Vitale pentru Versace. A așezat propriile cearșafuri pe paturi – o invitație la intimitate și vulnerabilitate. Tot Vitale spune că este obsedat de Caravaggio. Face și o paralelă cu Teorema lui Pasolini – și-a dorit ca Versace să trezească ceva – o eliberare, o conștiență. El o vede ca pe o trezire. Și asta a fost!

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro