The Infinite Dinner: o noapte la muzeu semnată Manokhi

Bucharest Fashion Week 2025 a început cu un eveniment memorabil. Sub titlul The Infinite Dinner, Manokhi, brand-ul condus creativ de Mădălina Lalu, a reunit la Muzeul Național de Artă al României un public internațional de designeri, artiști, editori și personalități din modă, pentru o seară care a redefinit ideea de eveniment fashion în Europa de Est. Realizat în colaborare cu Vogue Italia și co-găzduit de actrița și activista Amy Jackson, momentul a deschis oficial calendarul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Printre cei prezenți la The Infinite Dinner s-au numărat personalități internaționale și regionale care au conferit evenimentului un impact real în lumea modei și în social media. Co-gazda serii a fost actrița și modelul britanic Amy Jackson, implicată de ani buni în activism, iar printre invitații străini s-au numărat Alex Rivière-Sieber și Iris Mittenaere, fosta Miss Univers. În plus, au participat influenceri și creatori de conținut din România, fotografi, editori și fashion editors, mulți dintre ei purtând Manokhi în ținute atent compuse, completate de machiaj realizat de echipa Romina Beauty,

Conceptul vizual, semnat de K2 DesignLab, Maison Dadoo și Urban Events, a integrat estetica Manokhi, precisă, arhitecturală, puternică, în decorul rafinat al fostului palat regal. Mesele dispuse în formă de semicerc au creat un cadru intim și spectaculos, iar meniul gândit de chef Alex Dumitru a reinterpretat ingrediente locale într-o experiență culinară contemporană.

„A fost o seară despre apartenență, despre felul în care putem crea un limbaj de modă care nu vine din centrele tradiționale, dar are aceeași forță și rafinament”, a declarat Mădălina Lalu. Prin The Infinite Dinner, Manokhi a confirmat poziția sa de brand românesc cu relevanță globală și a arătat că moda poate fi și un dialog cultural autentic, nu doar un exercițiu de imagine.

Mai mult decât o cină exclusivistă, evenimentul a fost un statement despre cum se construiește o nouă scenă de modă în Europa Centrală, una care nu mai privește spre Vest, ci se afirmă prin propriile valori, ritm și viziune.

Foto: PR

