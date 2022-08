Ce părere are Anghel Damian despre rolul lui Theo Rose, în serialul „Clanul”: „E supertalentată”

Anghel Damian și Theo Rose formează cel mai recent cuplu din showbiz, iar de la apariția imaginilor cu cei doi în ipostaze romantice, toți ochii sunt îndreptați către ei. Cei doi nu fac o echipă în viața privată, ci și în cea profesională. Ambii sunt implicați în realizarea serialului „Clanul”, ce va fi difuzat la Pro TV.

Unul dintre prietenii cuplului, Codin Maticiuc, a declarat că se înțelege foarte bine atât cu Anghel , cât și cu Theo și este surprins de cât de bine se descurcă artista în ipostaza de actriță. Nu doar că este foarte frumoasă, ci este și foarte talentată, motiv pentru care regizorul a rămas impresionat și a lăudat-o. Într-un interviu pentru Ciao.ro, Codin Maticiuc a povestit despre atmosfera de la filmări, dar și despre relația de prietenie pe care a legat-o cu Theo Rose.

„E foarte drăguț, din mai multe puncte de vedere. E foarte talentată și asta-mi tot spunea regizorul Anghel Damian: ‘Te gândești… n-a jucat niciodată nicăieri, n-a făcut cursuri, ați luat-o că e drăguță, că e super pe val, că e nume, că ai nevoie și de așa ceva’. Și el îmi zice: ‘Nu, vezi că la casting am luat-o și e supertalentată’. Mi-a zis de vreo 10-15 ori, îmi tot repeta asta. Și am văzut-o că joacă foarte, foarte bine. Intră imediat în personaj. Nu știu când are timp să și învețe. Că vine tot timpul cu textul învățat. Mi se pare foarte tare. Să filmezi cu ea e foarte mișto. N-am avut foarte multe interacțiuni pentru că personajele noastre nu interacționează foarte mult. Dar am avut. Chiar scena în care m-am tăiat eram cu ea. E foarte mișto în pauze. Știi, că în pauze, cu actorii, cu unul te înțelegi mai bine, cu alții… Noi doi în pauză… mai facem o prostie, un TikTok, facem glume. Toate prostiile le facem eu cu Theo”, a spus el pentru sursa citată.