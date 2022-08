Lia Bugnar, primele declarații după ce s-a aflat despre relația dintre Anghel Damian și Theo Rose: „Chiar nu simt nevoia să știe lumea...”

După apariția imaginilor în care Anghel Damian și Theo Rose se sărută în public, au apărut mai multe reacții atât din partea celor doi, cât și din partea foștilor parteneri. Lia Bugnar, care a avut o relație de mai bine de 8 ani cu actorul, a oferit primele declarații despre acest subiect.

Relația dintre Lia Bugnar, în vârstă de 53 de ani, și actorul Anghel Damian , în vârstă de 30 de ani, a fost mult timp departe de ochii lumii, cei doi fiind discreți în privința poveștii lor de dragoste. Ba mai mult, nimeni nu a știut că între ei a avut loc o despărțire, cum nu se știa nici despre separarea dintre Theo Rose și Alex Leonte, până la apariția fotografiilor.

În ceea ce privește viața personală, Lia Bugnar a preferat de-a lungul timpului să mențină lucrurile private și nu a oferit foarte multe detalii despre noutățile sale. Astfel, actrița a declarat pentru Fanatik faptul că nu este la curent cu noile informații legate de relația dintre fostul partener și cunoscuta artistă. De asemenea, Lia a spus că nu citește presa mondenă și nu dorește să ofere detalii private despre viața personală.

„Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de-acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine. Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavoastră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat actrița Lia Bugnar, pentru FANATIK, după ce Anghel Damian a fost surprins împreună cu Theo Rose.