Lia Bugnar, declarații despre despărțirea de Anghel Damian: „Știu din interior lucrurile”

Lia Bugnar și Anghel Damian au fost împreună mai bine de opt ani. Cei doi s-au despărțit, iar în prezent regizorul și scenaristul serialului „Clanul” de la PRO TV este într-o relație cu Theo Rose. La sfârșitul lunii iulie, paparazzi i-au fotografiat în ipostaze tandre și așa s-a aflat că formează un cuplu.

Lia Bugnar și Anghel Damian au păstrat discreția cu privire la relația lor și au ținut-o departe de ochii publicului. Cei doi nu au dezvăluit că s-au separat până când nu au apărut imaginile cu el și Theo Rose în timp ce se sărutau. De asemenea, Anghel Damian lucrează împreună cu fosta lui parteneră, Lia Bugnar, la scenariul serialului „Clanul”, proiect în care Theo Rose interpretează un rol principal.

Lia Bugnar a fost invitata lui Marius Manole în prima ediție a sezonului patru din cadrul show-ului digital „Întrebarea Mesei Rotunde.” Cu ocazia asta, actrița, regizoarea și scenarista a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Anghel Damian și stările prin care a trecut de curând:

Scenarista serialului „Clanul” a mai spus:

„Cred că îndrăgosteala este ceva extrem de plăcut omului, dar cred că ea își arată valoarea un pic după ce trece. Foarte puține lucruri țin până la sfârșitul vieții. Am fost măritată dintr-o inconsecvență față de principiile mele din copilărie. Eu nu voiam să mă mărit în viața mea și nu voiam să am copii. În cartierul nostru eram toți niște copii care ne sprijineam unii pe alții în momentele în care erau scandaluri în casă, era dezastru.”

De asemenea, Lia Bugnar a mai făcut mărturisiri și despre copilărie, perioada studenției și începuturile carierei. Scenarista a declarat că cea mai mare frică a ei, descoperită recent, este de ea însăși, prin faptul că reușește să se surprindă neplăcut pe alocuri, încât devine devastatoare concluzia că nu se poate baza pe ea.

„În liceu, eram foarte cuminte și tălâmbă, dar nu mi-a folosit la nimic. Am intrat talentată în facultate și am ieșit un eșec. Nu m-am descurcat deloc. Am ieșit din facultate convinsă că nu pot să joc, am început să scriu, să fac spectacole cu voi.”