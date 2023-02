În ce emisiune de la PRO TV ar urma să apară Mihai Bendeac

Mihai Bendeac este printre cei mai cunoscuți actori de la noi și îndrăgit de publicul larg. Dincolo de prestațiile sale de pe scena teatrului, artistul a fost văzut sezoane la rând la masa juriului de la Antena 1, emisiunea „IUmor” fiind printre cele mai mari proiecte ale sale. Cu toate acestea, în toamna anului trecut Bendeac a decis să părăsească echipa în urma unor momente controversate.

Plecarea neașteptată a lui Mihai Bendeac din show-ul „IUmor” i-a luat prin surprindere pe fani. Ulterior, el a fost înlocuit de Costel Bojog, iar în sezonul care abia a început, locul lui Bendeac la masa juriului a fost preluat de Nelu Cortea şi Cătălin Bordea.

În urmă cu câteva zile, Mihai Bendeac a luat pe toată lumea prin surprindere când a postat pe conturile de socializareo o imagine cu sigla postului de televiziune PRO TV, dând de înțeles că va apărea în curând într-o emisiune la acest post. Actorul nu a dat detalii suplimentare, însă surse din presa mondenă susțin că el va apărea într-una dintre cele mai de succes emisiuni de la PRO TV.

Conform Fanatik, se pare că fanii vor avea ocazia să îl vadă pe Mihai Bendeac la masa juriului emisiunii Românii au talent, juriu care în sezonul care se difuzează în această perioadă este compus din Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete. Tot aceeași sursă precizează că în acest moment nu este semnat un contract ferm pentru postul de jurat la Românii au Talent pentru Mihai Bendeac, deoarece încă se discută pe cine ar trebui să înlocuiască actorul.

Mai mult, conform contractului pe care Mihai Bendeac îl avea cu Antena 1, el nu are voie să apară la o altă televiziune până în vara acestui an, în caz contrar trebuind să plătească daune constistente.

Nu este prima dată când există discuții între Mihai Bendeac și PRO TV, în urmă cu ceva ani actorul realizase și o ședință foto pentru postura de jurat la Românii au Talent, dar colaborarea nu s-a finalizat.

„Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru Românii au talent. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie”, spunea Mihai Bendeac acum ceva timp.