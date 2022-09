Dragoș Bucur, dezvăluiri despre rolul de tată: „Mi se pare o gândire corectă”

Dragoș Bucur este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din showbiz-ul autohton, iar dincolo de proiectele profesionale care se țin lanț, acesta este și un tată cu normă întreagă. El și soția sa, Dana Nălbaru , au împreună trei copii superbi, pe Sofia, Kadri și Roxana, cea din urmă fiind adoptată de cuplu în 2017. Într-un interviu recent, prezentatorul TV a dezvăluit cum este el în ipostaza de tată și ce a învățat din acest rol.

Prezentatorul de la „Visuri la cheie” a vorbit deschis despre rolul de tată pe care îl are de ceva ani. Într-un interviu realizat cu revista Viva!. Dragoș Bucur a dezvăluit ce a învățat de la ipostaza de părinte și cum este el în viața de zi cu zi cu cei trei copii ai săi.

Acesta a recunoscut că înainte de venirea pe lume a primului copil, nici nu știa ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea unui părinte, ci doar își putea imagina. Cu toate acestea, de 15 ani de când este tatăl unor copii superbi, Dragoș Bucur a spus că învață odată cu ei și evoluează împreună cu cei mici.

„Bănuiesc că nu există părinți perfecți. Am citit acum ceva timp despre un copil care spunea că tatăl lui are aceeași vârstă cu el, explicând apoi că acesta a devenit tată odată cu nașterea lui. Mi se pare o gândire corectă, eu sunt tată de 15 ani și învăț împreună cu copiii mei. Înainte de a îi avea, habar nu aveam ce înseamnă să fiu părinte, doar îmi închipuiam. Viața sau percepția vieții se schimbă radical în momentul în care devii părinte, asta este ceva ce am experimentat pe pielea mea. (zâmbește)”, a spus Dragoș Bucur pentru Viva!