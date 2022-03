Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, mărturisiri despre intervenția chirurgicală prin care a trecut fiul lor

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează de mulți ani un cuplu. Fosta solistă a trupei HI-Q și actorul sunt căsătoriți din 2005 și au împreună trei copii, Sofia, Kadri și Roxana, cea din urmă fiind adoptată de cunoscutul cuplu.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au povestit faptul că fiul lor, Kadri, a trecut printr-o intervenție chirurgicală în urmă cu o lună.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au vorbit într-un video din cadrul unei campanii umanitare realizate de Casa Ronald McDonald despre acest moment dificil prin care au trecut. Cei doi au precizat faptul că au aflat la ora 5 dimineața că fiul lor, Kadri, trebuie să intre în operație.

„Noi am ajuns în spital și am aflat dimineața pe la ora 5 că băiețelul nostru trebuie să intre în operație. Nu ai timp să te pregătești pentru nimic”, a spus Dragoș Bucur. „Pentru mine, cel puțin, a fost un moment în care n-am știut încotro să mă duc, am fost complet pierdută”, a precizat artista.