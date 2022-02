Robert Niță se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor România: „Am suferit o intervenție chirurgicală”

Fostul fotbalist Robert Niță a fost eliminat de la Survivor România la începutul lunii februarie. Concurentul din echipa Faimoșilor a părăsit competiția din cauza unei accidentări la picior, care nu i-a mai permis să continue. După experiența din Republica Dominicană, Niță a declarat că are și acum probleme de sănătate. După ce s-a întors în România, el a început mai multe investigații medicale.

Robert Niță a acceptat cu inima deschisă provocarea de la Survivor România, emisiunea de la PRO TV. Fostul jucător de la Rapid s-a făcut remarcat în primele jocuri, însă o accidentare la picior i-a pus capăt visului de a fi următorul câștigător al competiției. Acesta a părăsit jungla după 21 de zile.

Cu toate că s-a confruntat cu situații limită, Robert Niță a declarat că dacă ar fi fost sănătos, s-ar reîntoarce și acum în jungla din Republica Dominicană.

Întrebat cum s-a descurcat cu condițiile precare de la Survivor România, Niță a mărturisit că el și toți participanții dormeau pe jos, fără un acoperiș normal deasupra capului. În ceea ce privea igiena, condițiile de la Survivor România i-a împins să își depășească limitele și să accepte locul în care se află. Potrivit sportivului, concurenții se spălau cu apă din mare.

Una dintre cele mai grele probleme ale concurenților a fost, cu siguranță, lipsa hranei. După primele zile de competiție, concurenții și-au exprimat dificultatea în ceea ce privește lipsa unei mese obișnuite. Ba mai mult, mâncarea puțină și eforturile depuse pe traseu au fost unele dintre cele mai mari provocări.

„În primele 12 zile am mâncat 9 linguri de orez! Adunate! În funcție de cum câștigam recompensa. Prima recompensă a fost după cinci zile, jumătate de kilogram de orez și 500 ml de ulei. Am stat doar trei săptămâni și am slăbit zece kilograme! Am făcut și supă, și ghiveci de legume, dovlecei, cartofi prăjiți. În rest, aveam cocos la discreție! Nuca de cocos crudă te termină la stomac. După ce-am avut și foc, după patru zile, cocosul era delicatesă”, a spus Robert Niță în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu.” Apoi a câștigat iar orez, dar și o ladă de legume.