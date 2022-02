Ce face Roxana Ciuhulescu cu banii câștigați la Survivor: „O luăm de la zero…”

Roxana Ciuhulescu a fost eliminată din Survivor România pe considerente medicale în cadrul emisiunii ce a fost difuzată de Pro TV pe 24 ianuarie.

Într-o atmosferă încărcată de emoție, Daniel Pavel a dat atunci startul Consiliului cu o veste dură pentru Roxana Ciuhulescu: „Ai suferit o accidentare care te-a împiedicat să mai intri pe trasee și să participi la efortul colectiv al echipei. Ai fost consultată de către medic și a hotărât că tu, din punct de vedere medical, nu mai poți face față traseelor solicitante care implică efort fizic, obstacole, alergat. Survivor înseamnă să poți face față eforturilor colosale pe care le depun adversarii voștri. Pentru tine, Roxana, Survivor România se termină în această seară și ești eliminată pe considerente medicale”.

Roxana Ciuhulescu s-a întors în România, însă se pare că problemele de sănătate nu sunt deloc neglijabile. Aceasta este suspectă că ar avea o ruptură de menisc sau de ligamente, va trebui să facă un RMN pentru a afla, cu exactitate, cu ce se confruntă. Iar, în urma investigațiilor medicale, se va decide dacă are nevoie sau nu de o eventuală operație.

Roxana Ciuhulescu încearcă însă să ia partea bună a participării sale la Survivor România și anume suma considerabilă pe care a câștigat-o pentru prezența ei în cadrul competiției.

Potrivit click, pentru cele două săptămâni cât a rezistat în concurs, Roxana Ciuhulescu ar fi câștigat aproximativ 10.000. de euro. În ceea ce privește planurile sale, Roxana Ciuhulescu știe foarte bine ce va face cu acești bani.

Din 2017 a locuit cu chirie într-o vilă din zona Pipera alături de partenerul ei, Silviu Bulugioiu, președintele Clubului Off-Road București CORB44 și fiul lor, Cezar, în vârstă de 4 ani. Iar acum, datorită sumei obținute la Survivor și a economiilor pe care le aveau, cei trei își vor achiziționa propria casă, tot în acea zonă.

„Vrem să facem o mutare după patru ani. Din chiriași devenim proprietari. Ne cumpărăm o casă frumoasă în Pipera, o casă mult visată. După ce am vizionat mai multe case, ne-am decis că una este pentru sufletul nostru. O luăm de la zero. De-a lungul timpului, am mai luat-o de la zero. Și acum este timpul! Cu bucurie și dorință, abia așteptăm să ne mutăm în căsuță nouă, cartier nou, select, în Pipera. Fiecare cu camera lui, doar mami și tati vor dormi înghesuiți”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru Click!.