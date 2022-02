Radu Itu, primele declarații după ce a fost eliminat din competiția Survivor România: „Încerc să fiu puternic, să nu plâng…”

Fiecare zi la Survivor România le testează concurenților capacitatea de a-și reveni din conflicte sau momente dificile și de a se ridica pe traseu. Fiecare probă le arată că toți concurenții sunt pregătiți să reziste cât mai mult în competiție. Iar fiecare seară de marți aduce câte o nouă eliminare în rândul triburilor care așterne, pentru câteva minute, liniștea în sala de Consiliu.

În sala de Consiliu, Faimoșii au așteptat cu emoție să afle ce au votat cei de acasă. Radu Itu, Otilia și CRBL erau cei trei concurenți nominalizați pentru eliminare. Iar telespectatorii au decis ca Radu Itu să fie cel care părăsește competiția.

„Încerc să fiu puternic, să nu plâng. Câteodată și oamenii puternici plâng. Vă respect pe toți. Am plâns aici cât nu am plâns în 30 de ani. Nu credeam vreodată că o sa trăiesc ce am trăit aici, cu foame, cu frig, cu ploi. Dar se pare că despre asta este Survivor. Trebuie să fii foarte puternic fizic și psihic. Cu mine nu a ținut fizicul, dar psihicul mi-am dat seama că este foarte puternic. În primele 2 săptămâni am început să clachez.

Au venit câțiva colegi dragi, m-au încurajat și am mers mai departe. Am plâns nopți întregi, mă gândeam acasă, mă gândeam la oamenii care nu au un acoperiș deasupra capului și mă gândeam că eu și ceilalți colegi suntem foarte iubiți de Dumnezeu pentru că noi acasă avem tot. Am venit aici să arătăm cât de puternici suntem, curajoși, că putem să trecem peste tot și că trebuie să mergem la război. Se pare că războiul s-a încheiat aici. Cel mai bun să câștige și nu lăsați ca foamea să câștige. Mă înclin”, a spus Radu Itu.

Ultimele zile de la Survivor au adus și un conflict major în echipa Faimoșilor, între Emil Rengle și CRBL, totul ieșind la iveală după ce Emil Rengle l-a propus pe CRBL spre eliminare.

Emil Rengle a spus despre CRBL că este egoist și i-a reproșat faptul că nu a adus multe puncte pentru echipă în ultima perioadă:

„CRBL devine un personaj destul de recalcitrant. Mă deranjează felul în care se comportă la traseu. Te bagă în filmul lui, care nu este un film bun. Nu-mi place filmul lui CRBL. El nu aduce puncte. Dacă ar fi un om care să aducă puncte, le-aș lua sfaturile ca atare. Nominalizarea din seara aceasta va fi bazată atât pe social, sportiv cât și strategic. Este o persoană care a avut destul de multe conflicte deja în insulă. E genul de persoană care le creează. E o persoană puțin egoistă. Această persoană este CRBL. Dacă la ceva se pricepe este să vorbească mult. Nu vede pădurea de copacul din fața lui„, a spus Emil Rengle.

Replica lui CRBL nu s-a lăsat mult timp așteptată.

„La joc suntem toți egali. Am rămas surprins să aflu un vot și la votul colectiv. Referitor la ce a zis Emil, nu sunt de acord cu nimic. A zis ca sunt egoist, că lucrurile nu ne aparțin. Sunt cel mai pasionat de aici de forma de supraviețuire.

Tatăl meu m-a învățat să mă adaptez. Nu îmi place lenea. Când fac eu ceva și e bun, să-și facă fiecare. E ca un tacâm, nu mâncăm toți cu aceeași furculiță. Dacă am făcut un lucru bun, să și-l facă și ei. Au pretenția să-l shareuiesc cu toată lumea, în timp ce alții stau la soare, CRBL se gândește cum să-mi fac un colțișor din poncho. Ajut pe oricine îmi cere ajutorul. Sunt un om cu un mare defect: sunt atent la detalii. Greșesc, pun la suflet toate nimicurile.

Observ cât stă ăla la soare, cât nu aduce ăla lemne, ăla aduce vreascurile mari, ăla le taie, ăla nu le taie, etc. Nimicurile mă macină și mă ajută să descopăr caracterele colegilor mei. N-am cum să fiu de acord cu ce a spus Emil, că sunt egoist, că nu am adus puncte în ultima perioadă, că nu mai am aceeași forță.

Ce legătură are spusă de Emil, care a adus cele mai puține puncte de când a venit la Survivor? A adus 3-4 puncte, dintre care 2 la quizz. La jocurile unde chiar contează nu aduce puncte. Poate nu e destul de antrenat încă, poate va nimeri și el ce avem de nimerit acolo.

Am avut o altercație cu Emil la joc, m-a făcut recalcitrant. Nu pot să fiu educat de cineva care nu se apropie de nivelul meu de educație, din punctul meu de vedere.”, a spus CRBL la consiliul de nominalizare.

FOTO: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro