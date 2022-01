Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România, dezvăluiri despre despărțirea de logodnica lui, Marina

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România, și logodnica sa, Marina, au anunțat în luna august a anului trecut că au decis să pună capăt relației după o perioadă de șapte ani. Vestea a surprins pe toată lumea, mai ales fiindcă în urmă cu o lună înainte de despărțire Daniel a cerut-o în căsătorie pe Marina.

„Eu dorul ei îl port. Iar ea.. a decis să-mi poarte inelul”, a scris acesta la momentul respectiv în descrierea fotografiei în care apărea alături de logodnica lui.

Cu toate acestea, prezentatorul show-ului Survivor România a anunțat pe contul său de Instagram că au decis să pună capăt relației din cauza „priorităților și a opțiunilor de viitor diferite.”

„Final de poveste. Priorități si opțiuni de viitor diferite ne-au plasat pe drumuri separate, pe Marina și pe mine, astfel încât nu mai formăm o pereche. Se întâmplă în viața noastră, a tuturor, ca realitatea să ne pună în fața unor alegeri. Marina a fost și este pentru mine o rara avis, iar anii petrecuți împreună au fost plini de trăiri speciale, am adunat amândoi o mare de experiențe, emoții și amintiri comune, care ne-au îmbogățit viața amândurora. Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine, tocmai de aceea am și simțit nevoia de a vă împărtăși această realitate. Vă mulțumesc, de asemenea, anticipat pentru discreție și înțelegere, pentru că amândoi dorim ca acest subiect atât de personal să rămână astfel”, a scris atunci Daniel Pavel pe contul său de Instagram.

Într-un interviu acordat recent Daniel Pavel a povestit că a încercat să ia partea bună a acestui eveniment neplăcut din viața lui, dar și ce a învățat din această experienţă.

„O bună prietenă de-a mea mi-a spus, în momentele grele care au urmat despățirii, că un inel închide un cicul. Pe vremuri se dădeau și inele de despărțire. Sigur, nu asta a fost intenția, dar m-a ajutat să trec peste momentele alea”, a povestit Daniel Pavel.

„A fost o viață intensă, am învățat mult unul de la altul. Au fost șapte ani ca zece ani. Moldovenii au o vorbă, că ai venit în ospeție. Ea a venit în ospeție în sufletul meu, eu am fost în ospeție în al ei.”, a mai declarat prezentatorul emisiunii Survivor România, citat de Click .

„Ne-am despărțit pentru că așa e viața. Oamenii fac alegerile astea. E un drept divin dreptul la iubire. Experiența Survivor ne-a afectat, ea era la Viena, acasă, eu în Dominicană. A jucat și pandemia un rol, Austria a ieșit ultima din izolare.

Aș fi vrut să topesc distanța dintre noi. Ne-am recuplat, dar conexiunea nu a mai existat. Ea era pe alt drum. Am fost spulberat, m-am întrebat ce am greșit, m-am gândit că am facut tot ce trebuie. Sunt motive, sigur, dar realitatea când m-am întors acasă e că eram deja separați. Ideea pe care se fondase cuplul dispăruse, lucrurile s-au surpat. Slavă Domnului și spun asta cu toată iubirea și recunoștința pentru Marina. Experiența mi-a arătat că pot îndura mai mult”, a completat Daniel în emisiunea lui Cătălin Măruță.