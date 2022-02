Xonia, adevărul despre experiența Survivor: „De 10 ori mai rău”

Xonia a trecut prin cea mai mare provocare, însă experiența Survivor România s-a terminat pentru artistă după o săptămână. Vedeta a vorbit deschis despre momentele pe care le-a trăit în timpul jocurilor și cum a reușit să își depășească limitele.

Artista a oferit câteva detalii despre experiența din Republica Dominicană și a spus adevărul din spatele culiselor. În cadrul unui interviu pentru click.ro, vedeta a mărturisit că atât ea, cât şi ceilalţi Faimoşi au trăit în condiţii extrem de grele.

„Cel mai greu, sincer, a fost că nu am putut să îmi iau „La revedere” cum trebuie de la echipa mea atunci când am aflat că am fost eliminată. Mi-ar fi plăcut să pot să am mai mult timp în acel moment. Totul la Survivor este greu, nu vă dați seama că este mai greu decât ce vedem la televizor. Nu aveam căldură noaptea, iar seara se face foarte frig. Da… e totul așa cum se vede la televizor, dar de 10 ori mai rău. Să nu mai spun că nu avem mâncare, decât dacă suntem norocoși, o lingură de orez pe zi, asta în cel mai fericit caz”, a declarat cântăreața.