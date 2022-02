Robert Niță, critici dure la adresa Faimoșilor de la Survivor: ”Perverși ce sunteți”

Robert Niță a fost unul dintre concurenții de la Survivor România care a adus puncte importante în echipa Faimoșilor. Cu toate acestea, fostul fotbalist a fost eliminat din competiție în urma unei accidentări la picior. Sportivul a făcut tot posibilul pentru a rămâne în joc, însă starea de sănătate nu i-a permis să mai intre pe traseu.

După eliminarea sa, Robert Niță a uimit cu o serie de declarații la adresa foștilor săi colegi. Deși în Republica Dominicană era foarte tăcut, fostul fotbalist a rupt acum tăcerea și a declarat că Faimoșii sunt cât se poate de falși în fața camerelor de filmat.

Robert Niță a vorbit despre experiența Survivor România în cadrul emisiunii lui Zanni de pe VOYO. Niță a povestit despre accidentarea care l-a trimis acasă, dar a mărturisit și ce părere are despre foștii săi colegi de echipă. Potrivit spuselor sale, Faimoșii au fost mai preocupați de imaginea lor, decât de jocul în sine. De asemenea, fostul concurent a adus cuvinte dure la adresa Otiliei și a lui Radu Itu.

Pentru Robert Niță, cel mai dificil moment din competiție a fost accidentarea la picior. Sportivul s-a lovit serios în timpul unei confruntări cu Alexandru Nedelcu, din echipa Războinicilor. Fostul fotbalist îl acuză pe rivalul său că a contribuit la accidentarea sa.

„Cel mai dificil moment a fost jocul de forță, la care m-am accidentat – sau la care m-a ajutat să mă accidentez Nedelcu, fotbalistul din tribul rival – dar așa este la joc, nu este nicio problemă. Chiar am schimbat câteva priviri și la consiliul de eliminare. E competiție. Era foarte motivat, îl bătusem în primele două jocuri. Vina mea a fost că în momentul în care am văzut că a dărâmat totemul și a câștigat, m-am relaxat, el a continuat să împingă în bârna aceea și de acolo a venit și accidentarea. Am sperat până în ultima clipă că voi putea continua, dar chiar am avut o discuție cu doctorul la 2-3 zile după accidentare și i-am spus ‘Eu sunt cel mai bun doctor pentru mine. Știu cum reacționează organismul, știu cam despre ce este vorba cu accidentarea. Nu cred că voi continua'”, a declarat Robert Niță într-un interviu pentru Libertatea.