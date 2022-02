Cine sunt cei patru noi concurenți de la Survivor România 2022

A trecut o lună de la momentul în care Faimoșii și Războinicii au acceptat cea mai puternică provocare: participarea la Survivor România! Pe parcursul săptămânilor care au trecut au descoperit ce înseamnă depășirea limitelor în probe, adaptarea la condițiile grele de trai, dar și înțelegerea faptului că fiecare înfrângere înseamnă lipsa hranei sau pierderea unui coleg de echipă.

Toți cei rămași în joc au avut aseară parte de o mare surpriză. „Este șansă pentru oricine se califică să facă parte din triburile voastre. Această șansă se traduce prin venirea de noi concurenți”, a spus Daniel Pavel înainte de a îi prezenta pe noii curajoși.

Gândul că ai noi colegi de echipă te poate face să zâmbești că primești mai multă forță sau te poate face să realizezi că nu știi niciodată ce surprize te așteaptă în această competiție. Aseară, Faimoșii și Războinicii au înțeles că trebuie să se adapteze, să accepte noi curajoși în echipă și să o ia de la capăt pentru fiecare probă la care sunt supuși.

Marian Drăgulescu și Natalia Duminică s-au alăturat echipei Faimoșilor, în timp ce Doru Răduță și Oana Ciocan fac, de acum, parte din tribul Războinicilor. Cei patru sunt extrem de motivați să demonstreze că merită să facă parte din cel mai puternic show și au intrat direct în probele dificile din Survivor România.

„Fost gimnast de performanță, actualmente antrenor de gimnastică. Am venit să ajut echipa Faimoșilor, am acceptat pentru că va fi o experienta ‘once in a lifetime’, sper să ne bucurăm la maxim de ea”, a fost prezentarea gimnastului Marian Dărgulescu. Natalina Duminică, dansatoare și coregraf a mărturisit că: „Am venit aici ca să dau forță echipei Faimoșilor”.