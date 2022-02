Roxana Ionescu dezvăluie motivul pentru care a refuzat să meargă la Survivor România

Roxana Ionescu s-a numărat printre vedetele autohtone care au primit propunerea de a participa la celebrul show Survivor România 2022, care se desfășoară în Republica Dominicană. Însă, ea a refuzat să facă parte din acest proiect. Care este motivul?

Roxana Ionescu a fost contactată reporterii Playtech-Impact.ro și a dezvăluit că este adevărat faptul că a primit oferta de a participa la Survivor România. Vedeta a povestit că nu a acceptat această propunere din considerente medicale.

„Da, este adevărat am avut o ofertă de la cei de la Survivor! Am cântărit cu atenție lucrurile și am ales însă să nu particip. Cu exact un an în urmă, în ianuarie 2021, am avut un accident la schi și genunchiul meu încă nu s-a refăcut complet. Iar emisiunea asta e genul de producție care îți solicită organismul până peste cap, ca să zic așa.”