Cine sunt jurații celui de-al 14-lea sezon iUmor, după plecarea lui Mihai Bendeac și a lui Costel Bojog

Noul sezon vine iUmor cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. După ce Mihai Bendeac și Costel Bojog au părăsit masa juriului, Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. Terapia prin comedie, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special „comedy magic”, făcut de magicianul Robert Tudor.

iUmor revine din 11 februarie pe micile ecrane, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, cu un nou sezon de comedie totală.

Şi pentru Cheloo, cel mai nou sezon iUmor se anunţă a fi unul total neaşteptat: : „Sezonul 14 iUmor este unul ieşit din tiparele cu care oamenii au fost obişnuiţi până acum! Sunt surprize atât la masa juriului, unde mie şi Deliei ni s-au alăturat Bordea si Cortea, dar şi pe scenă şi în backstage. O să vă convingeţi singuri, urmărind ediţie de ediţie!”.

În backstage, concurenţii vor avea parte de tratamentul special comedy magic, făcut de magicianul Robert Tudor.

„Noul sezon iUmor este mai plin de surprize ca orice alt sezon de până acum. Noi l-am așteptat cu sufletul la gură și se pare că este un fel de „sezonul Phoenix” în care iUmor renaște din propria cenușă. Avem jurați noi: Cătălin Bordea și Nelu Cortea, pentru care, consider eu, că cea mai mare provocare va fi să se adapteze la ce înseamnă „ecosistemul iUmor”. Cu magicianul Robert Tudor nu ne putem obișnui prea curând, pentru că nici nu știm ce treabă are el pe aici… De fapt, treaba lui este ne încurce pe noi și n-o să-i fie foarte greu… Dar, se pare că va fi un battle între noi și un magician! Balanța înclină spre magician, în mod evident, că el are mult mai multe „arme” în mânecă, dar nu știi niciodată… Eu chiar sunt curios cum o să se termine această bătălie și cred că avem șansele egale, pentru că ar fi o bătălie nedreaptă, aranjată și aici nu se întâmplă așa ceva!”, a declarat Şerban Copoţ.