Andreea Bălan spune adevărul despre conflictul de la America Express cu Jean Gavril: „Are o experiență mai mică în TV decât mine”

America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show al momentului, a început din 15 ianuarie, la Antena 1. La fel ca până acum, emisiunea este difuzată de duminică până miercuri, duminica de la ora 20.00, iar de luni până miercuri de la ora 20.30.

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și-n lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri. După varianta italiană, Antena 1 este a doua televiziune din lume care pornește pe acest traseu.

În urmă cu câteva ediții, la începutul cursei pentru ultima șansă, au existat adus unele discuții aprinse între echipele propuse spre eliminare. Atunci când concurenții au fost nevoiți să voteze a treia echipă care să plece în cursă, Jean Gavril, care participă la concurs alături de fratele lui, Dinu, a avut cuvinte grele de spus la adresa Andreei Bălan.

Jean Gavril i-a reproșat artistei, chiar de față cu ceilalți concurenți că este mult prea competitivă și i-ar considera pe ceilalți „fraieri', iar pe el un dușman în competiție.

„Vreau să aflu cu ce-am supărat-o și cu ce am deranjat-o de m-a declarat dușman, chiar vreau să aflu cu ce am greșit. (…) Știu că îmi poartă pică. (…) La Dancing on Ice am cunoscut-o pe Andreea Bălan și cumva mi-am spus că abia așteaptă să ne accidentăm noi, ca să intre ea în locul nostru și eram ‘Bă, ce fel de om ești?!’. Mi-am dat seama că e super bătăioasă, super competitivă, dar este și rea. (…) Ea vine cu atitudinea ‘eu o să câștig, voi sunteți cei mai fraieri’. E puțin maniacă, vrea să numai locul 1.”, a spus Jean Gavril.

Andreea Bălan a făcut un vlog în care a povestit despre aventurile prin care a trecut la America Express și a vorbit și despre conflictul pe care l-a avut cu Jean Gavril.

„Eu îmi asum tot ce veți vedea în America Express… Jean are o experiență mai mică în TV decât mine și nu și-a dat seama că poate fi păcălit atât de ușor de reporterii noștri. M-am împrietenit cu el la Dancing on Ice. Am aflat amândoi că vom fi la America Express. Eu nu știam de alți concurenți și reporterul meu m-a întrebat cine e cel mai aprig. Știind doar de el, am zis că Jean e foarte puternic. Reporterul meu a vorbit cu alți reporteri și când Jean a dat interviul i s-a spus ce am zis eu (…) El, săracul, nu și-a dat seama când a fost întrebat”, a spus Andreea Bălan în vlogul ei.