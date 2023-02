Cum a reacționat Jorge după ce a aflat în direct la TV că soția lui a vrut să divorțeze: „Mă hotărâsem, eu nu mai pot așa”

Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, are o familie numeroasă și toate motivele să se mândrească cu ea. Artistul o are pe Karina, fiica din căsătoria cu fosta soție, Alina Laufer, și pe David, băiatul pe care îl are alături de actuala parteneră, Ramona Prodea. Ramona are o fiică, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră fiica lui.

Jorge este foarte deschis cu publicul său atunci când vine vorba despre proiectele sale, dar și despre viața personală. Artistul a dezvăluit de mai multe ori că el și soția sa s-au confruntat și cu probleme în relația lor de cuplu, însă au reușit mereu să treacă peste acestea și au descoperit o metodă ce le-a salvat căsnicia, mai exact cei doi au decis să meargă la terapie de cuplu, dar și să urmeze ședințe separate cu un psiholog, care îi ajută să înțeleagă mai bine lucrurile și să evolueze împreună.

Jorge și Ramona au fost prezenți recent în emisiunea pe care Cătălin Măruță o moderează la PRO TV, unde soția artistului a făcut câteva dezvăluri care l-au luat prin surprindere pe fostul concurent de la Survivor.

Ramona a dezvăluit că s-a gândit la divorț chiar în primul an de căsătorie, când cei doi erau în vacanță împreună cu copiii.

Ramona Prodea: „Primul an pentru mine a fost cel mai dificil, până ne-am calibrat. La un moment dat, sincer, acum pot să zic, știi că ți-am zis… cumva în capul meu gata, mă hotărâsem, eu nu mai pot așa, vreau să divorțăm. Dar eu nu i-am zis lui, dar mă hotărâsem eu în capul meu. În primul an, da. Eram în vacanță și am zis să nu stricăm…”

Jorge: „Dar tu mie nu mi-ai spus asta!”

Ramona Prodea: „Ba ți-am zis.”

Jorge: „Stai așa, stai puțin! În primul an după ce ne-am căsătorit tu te gândeai să divorțăm?”

Ramona: „Ți-am zis. Atunci aveam noi niște discuții. Următorul an, nu anul ăla. Da, eram în vacanță și în momentul în care eu m-am hotărât, cumva m-am simțit și eu ușurată. Am zis că asta e, înseamnă că nu a fost să fie, dar nu stric acum vacanța copiilor, hai să mergem în vacanță și când mă întorc o să avem o discuție. Dar a fost ceva magic în vacanța respectivă, că ne-am reconectat și au dispărut toate îndoielile și toate frământările mele, cel puțin. Eu de atunci nu m-am mai gândit niciodată la asta.”, a fost discuția celor doi, în cadrul emisiunii.

