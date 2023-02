Jorge face dezvăluri despre Survivor România, după ce a părăsit competiția în urma unei accidentări

În urmă cu o săptămână, Jorge a părăsit show-ul Survivor România, în urma unei accidentări destul de grave la un picior. Mai exact, artistul s-a ales cu o ruptură de menisc la piciorul stâng.

„Pentru a te putea recupera în condiții normale de sănătate, părăsești competiția în această seară”, i-a spus Daniel Pavel lui Jorge în seara eliminării.

Astfel, cunoscutul artist s-a văzut nevoit să-și ia la revedere de la cei care i-au fost colegi, nu înainte de a spune: „Sunt frustrat. M-am accidentat într-un moment în care Universul m-a avertizat”.

Revenit în țară, Jorge a început un tratament complex pentru a trece peste problemele de sănătate și a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a povestit despre experiența sa în cadrul competiției, declarându-se frustrat că a fost nevoit să părăsească așa repede show-ul.

„Cu sănătatea sunt într-un picior. Partea emoțională e cea care doare cel mai tare pentru că eu am plecat frustrat de acolo și nervos și neliniștit din prisma faptului că m-am accidentat. Eu chiar mă simțeam bine acolo, chiar îmi plăcea. M-am simțit ca acasă. De foarte multe ori am fost cu soția în Dominicană și era destinația mea de suflet. Și când am plecat știam că o să mă simt excelent acolo. Eu eram foarte pregătit și mental, am făcut câteva antrenamente înainte de a pleca în competiție. Și colegii îmi spuneau că o să ajung în finală”, a povestit Jorge în emisiune.

Întrebat de Cătălin Măruță cine crede că va câștiga Survivor România 2023, Jorge a spus că o posibilă câștigătoare este Ștefania Stănilă.

„Așa cum am dat și banderola când am ieșit din competiție, i-am dat banderola lui Ștefi… Eu cred că Ștefi are toate calitățile… Bine, mai sunt și alții acolo, mai sunt și de la Războinici, dar m-ai întrebat doar de faimoși. Eu cred că Ștefi merită să câștige Survivor 2023. Are toate calitățile. Are mentalitate de campion. Eu cu ea mă conectam mereu înainte de probe, aveam dorința aia arzătoare să dăm totul pentru puncte, să ajuți ceilalți colegi să se autodepășească. Eu pe Ștefi o văd o tipă competitivă, la locul ei, cu foarte mult bun simț și matură, în ciudat faptului că mulți de acolo o consideră un copil. Ea nu e un copil, are 25-26 de ani și e foarte precisă”, a mărturisit artistul.