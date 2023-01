Daniel Pavel, mesaj emoționant pentru Ana Maria Pop de ziua ei de naștere

Daniel Pavel și Ana Maria Pop au o relație solidă și se înțeleg de minune. Cei doi formează un cuplu din toamna anului 2021, iar cu mai multe ocazii au vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiesc.

Daniel Pavel i-a transmis un mesaj plin de emoție partenerei sale, Ana Maria Pop, de ziua ei de naștere. Alături de acest mesaj, prezentatorul emisiunii Survivor România a împărtășit și o serie de imagini cu iubita lui în care apar în ipostaze tandre.

În cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, Daniel Pavel și Ana Maria Pop au povestit cum s-au întâlnit și cum a început povestea lor de dragoste. S-au cunoscut la VIVA! Party 2021 și inițial au avut o relație de prietenie care ulterior a evoluat spre una amoroasă. Ana Maria Pop a recunoscut faptul că era o fană a emisiunii Survivor și că îl admira pe prezentatorul show-ului, care i-a și devenit între timp partener de viață.

„Daniel era cu colegii lui și, interacționând cu persoanele cunoscute, am ajuns în același cerc. Eu eram de la începutul sezonului fan „Survivor”, îl remarcasem ca prezentator și știu că mi-am spus, în ianuarie: „Wow, cât profesionalism și pasiune, de unde a apărut o personalitate nouă și atât de puternică?”. Însă șarmul lui Daniel este mult mai puternic în realitate. Ni s-a făcut cunoștință și l-am felicitat pentru cum a măiestrit din vorbe acest show. S-a legat o conversație, am făcut câteva poze și am plecat fiecare pe drumul lui, un gând și un zâmbet rămânându-mi pe chip”, a declarat Ana Maria Pop.