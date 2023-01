Cu ce se ocupă Ramona Prodea, soția lui Jorge. Cei doi sunt căsătoriți de 9 ani

Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, are o familie numeroasă și toate motivele să se mândrească cu ea. Artistul o are pe Karina, fiica din căsătoria cu fosta soție, Alina Laufer, și pe David, băiatul pe care îl are alături de actuala parteneră, Ramona Prodea. Ramona are o fiică, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră fiica lui.

Jorge dezvăluie foarte des pe rețelele de socializare din momentele pe care le petrece cu familia, dar și imagini alături de copiii lui, spre încântarea fanilor săi, iar pe perioada participării la Survivor România familia este cea care îi administrează conturile de social media.

Jorge și soția lui, Ramona Prodea, au aniversat recent 9 ani de căsătorie, iar artistul se declară extrem de fericit alături de actuala lui soție.

„De 9 ani,

De câte ori sufeream și mă lua nebunia,

Mă liniștea soția!

De câte ori mă pierdeam și mă apuca blasfemia,

Mă îndruma soția!

Când voiam „altceva” și mă apuca xenofilia,

Se reinventa soția!

Când eram nervos și mă apuca sfădălia,

Mă calma soția!

Când exageram și mă lua megalomania,

Mă potolea sotia!

Când cheltuiam prea mult si ma păștea sărăcia,

Ma pondera sotia!

Când alții ne bârfesc căsătoria,

Rămânem tot noi, eu și cu soția!

Ești echilibrul meu,

De 9 ani!

La mulți ani Pisoi!”, a scris Jorge în descrierea imaginilor în care apare împreună cu Ramona.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de George Papagheorghe (@jorgeofficial.ro)

Cu ce se ocupă Ramona Prodea

Soția lui Jorge are o carieră de succes, ea fiind manager regional pentru Europa de Est și zona Adriatică la o companie care produce microprocesoare pentru computere, a doua cea mai mare în acest domeniu din lume. Conform Fanatik, Ramona Prodea are în subordine 11 țări, printre care se află: Ungaria, Croația, România, Serbia și Bulgaria.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro