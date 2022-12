Cum și-a salvat Jorge căsnicia cu soția lui, Ramona: „Ne-am despărțit de câteva ori”

Jorge este foarte deschis cu publicul său atunci când vine vorba despre proiectele sale, dar și despre viața personală. Artistul a dezvăluit de mai multe ori că el și soția sa s-au confruntat și cu probleme în relația lor de cuplu, însă au reușit mereu să treacă peste acestea și au descoperit o metodă ce le-a salvat căsnicia.

Artistul , care urmează să concureze alături de colegii săi de breaslă la Survivor România, susține că îi este recunoscător soției sale, Ramona, cu privire la faptul că l-a ajutat de multe ori să rămână cu picioarele pe pământ. Jorge a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat pentru Impact.ro.

Totodată, Jorge a dezvăluit că el și soția lui s-au confruntat cu probleme, ajungând chiar la despărțiri. Cu toate acestea, cei doi au decis să meargă la terapie de cuplu, dar și să urmeze ședințe separate cu un psiholog, care îi ajută să înțeleagă mai bine lucrurile și să evolueze împreună.

„Nu am fost la un pas de despărțire, noi chiar ne-am despărțit de câteva ori. Am ajuns la consiliere, am ajuns la psiholog și separat și împreună. Da, și e normal să facem asta, chiar și după am mai fost și recent am fost, lucrăm în continuare, amândoi avem psiholog pentru că vrem să devenim mai buni”, a mărturisit Jorge pentru Impact.ro.

„Îmi doresc să fiu un om mai bun, un tată mai bun, un soț mai bun, un artist mai bun, un antreprenor mai bun și am nevoie de ajutor, pentru că avem resurse interioare și poți să îți iei informații de peste tot, însă e nevoie de exercițiu și să te centrezi, să ai un îndrumător, unde să te duci și să îți găsești forța interioară din nou.”