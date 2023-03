Cum a reacționat Gerard Pique, după ce a fost întrebat despre piesa de despărțire a Shakirei

Gerard Pique a fost întrebat la o emisiune de radio spaniolă dacă a auzit deja celebrul cântec al fostei sale iubite, Shakira, despre despărțirea lor dureoasă. Fostul fotbalist avea o apariție la RAC1 când a fost întrebat despre piesa No.1 TQG a Shakirei , care include versuri tăioase despre el și noua lui parteneră.

Gerard Pique, despre piesa Shakirei

Shakira precizează foarte clar că se referă la Clara Chia , în vârstă de 23 de ani, cu care se zvonește că Gerard a început să se întâlnească anul trecut înainte de a se despărți de artistă, spunând: „Eu valorez doi 22. Ai schimbat un Ferrari cu un Twingo. Ai schimbat un Rolex cu un Casio”.

El a apărut în această săptămână la emisiunea El món’ de pe RAC1 și a fost întrebat dacă a auzit melodia, relatează Marca.com.

„Da, evident. Nu vreau să vorbesc despre asta. Avem o responsabilitate, cei care suntem părinți trebuie să ne protejăm copiii. Fiecare ia deciziile sale. Nu am chef să mai vorbesc. Vreau doar ca cei doi copii ai mei să fie bine. Fiecare ia deciziile pe care le consideră cele mai bune. Eu fac lucrurile într-un anumit fel, încerc să le fac în cel mai bun mod. Sunt bine, sunt fericit.”, a răspuns fostul fotbalist.

Vineri seară, Shakira a arătat uimitor în timp ce a cântat piesa sa de succes No.1 TQG în cadrul emisiunii The Tonight Show din New York City. Shakira i-a spus prezentatorului Jimmy Fallon că piesa a fost „o modalitate sănătoasă de a-și canaliza emoțiile”, menționând totodată că a trebuit să „suporte atât de multe răutăți”.

Și Adele a reacționat în urma apariției Shakirei la The Tonight Show din New York City. Vorbind cu fanii din public la spectacolul ei din Las Vegas, vedeta a râs în timp ce glumea: „Am văzut show-ul ei de aseară la Jimmy Fallon. Oh, fostul ei partener are probleme”.

