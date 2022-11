Ioana Grama, criticată pe Instagram. Care e motivul și cum a reacționat: „Vă agitați degeaba”

Ioana Grama a fost criticată de câteva persoane pe Instagram după ce a publicat un video în care apare pe jumătate dezbrăcată. Creatoarea de conținut a decis să le dea replica celor care i-au lăsat comentarii răutăcioase.

În vreme ce unii urmăritori au apreciat-o pentru asumare, alții au criticat-o și au catalogat apariția ei drept nepotrivită. „Mi se pare cam prea mult”, „Foarte bună imaginea, dar arăți prea mult”, „Așa dezbrăcată?”, sunt câteva dintre comentariile primite de Ioana Grama pe Instagram.

Ioana Grama a vorbit într-o serie de Instastories despre criticile primite în urma clipului pe care l-a postat pe Instagram în care apare goală.

În continuare, Ioana Grama a precizat că este o persoană asumată și că nu se lasă afectată de aceste comentarii negative. Creatoarea de conținut nu este de acord cu răutățile oamenilor și i-a sfătuit pe urmăritori să nu-i judece pe alții pentru maniera în care își trăiesc viața.

„Asta cu ești persoană publică și asumă-ți… nu vreau să-mi asum nimic pentru că nu sunt obligată. Mi se pare că pierdeți foarte multă energie și timp lăsând astfel de comentarii când nu o să se întâmplă nimic, că nu o să-mi șterg acum postarea. Mie imi place video-ul și părerile voastre nici nu mă ajută, nici nu mă încurcă. Mi se pare că vă agitați degeaba. N-au sens comentariile astea. Eu mi-am asumat acel video și mi-l asum în continuare, ceea ce nu-mi asum sunt răutățile oamenilor și asocierea postărilor cu viața privată, cu faptul că sunt mamă. Ce legătură are? Eu nu o să mă schimb, voi pierdeți energie, ce am rezolvat? (…) Sunt o femeie care caută validare pe Internet și e disperată după like-uri și vizualizări. Și ce? Nu mai judecați oamenii pentru felul în care aleg să-mi trăiască viața sau să-și expună viața pe Internet. Atâta timp cât nu vă afectează în mod direct acțiunile lor, nu aveți de ce să faceți asta. Nu vă spun lucrurile astea pentru că mă afectează. Eu știu cine sunt, ce fel de mamă sunt, ce fel de soție am fost, ce fel de iubită sunt, ce fel de prietenă sunt și sunt extrem de mulțumită de mine și nu am ce să demonstrez nimănui. Nu mă gândesc o secundă la părerile celor din jur”, a povestit Ioana Grama pe Instagram.