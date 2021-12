Ioana Grama și soțul ei s-au despărțit: „Este cea mai bună decizie”

Ioana Grama și soțul ei, Alexandru Țăgurean, s-au despărțit. Cei doi au devenit părinți în luna octombrie a anului 2019, având împreună o fetiță pe nume Ayana.

Anunțul că Ioana Grama și soțul ei s-au despărțit a fost confirmat de către creatoarea de conținut. Aceasta a împărtășit cu urmăritorii ei un mesaj prin care le povestește că ea și partenerul ei au luat decizia de a merge pe drumuri separate, însă că vor continua să o crească împreună pe fiica lor.

„Vreau să vă anunț că, de ceva vreme, eu cu Alex nu mai formăm un cuplu, însă formăm și vom forma o familie pentru tot restul vieții. Am fost bincuvântați cu cel mai minunat copil pentru care suntem recunoscători în fiecare secundă a vieții noastre. A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu există cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești. Credem că este cea mai bună decizie, atât pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, cât și pentru Ayana.”