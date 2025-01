Ioana Grama, imagini spectaculoase din vacanța în Seychelles. Creatoarea de conținut a plecat împreună cu fiica ei

Ioana Grama adoră să călătorească, iar la început de an a plecat alături de fiica ei, Ayana, într-o vacanță într-o destinație exotică. Cele două se află în Seychelles, iar creatoarea de conținut a povestit mai multe pe rețelele de socializare despre aventurilor lor de neuitat de care au parte în această călătorie.

Ioana Grama a împărtășit pe Instagram o mulțime de cadre fabuloase cu peisajele de vis din Seychelles. Creatoarea de conținut și-a ținut la curent fanii cu activitățile de care are parte în această vacanță împreună cu fiica ei. Cele două se distrează de minune împreună și au parte de momente speciale în acest colț de paradis.

„Mersul cu bicicleta este activitatea noastră favorită aici pe insulă. Fiecare avem câte o bicicletă cu inițialele noastre cu care ne deplasăm dintr-un loc în altul. La micul dejun, la plajă, piscină, peste tot mergem cu bicicletele. În prima zi am făcut turul insulei, am vizitat țestoasele, vilele private și ne-am bucurat de partea virgină a insulei”, a scris Ioana Grama pe Instagram.

De asemenea, Ioana Grama și fiica ei, Ayana, au mers într-o vizită pe Insula Desroches din Seychelles, acolo unde experiențele inedite au continuat. Creatoarea de conținut a transmis un mesaj prin care dorește să își arate recunoștința pentru tot ceea ce a reușit să realizeze până acum, dar și pentru faptul că are privilegiul să îi ofere fiicei sale astfel de momente prețioase.

Ioana Grama este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Ea este discretă în ceea ce privește viața ei personală. Creatoarea de conținut vorbește rar despre relațiile ei amoroase și obișnuiește să își trăiască poveștile de iubire departe de ochii curioșilor.

Ioana Grama a preferat să fie rezervată când vine vorba de viața ei amoroasă. Însă recent, creatoarea de conținut a luat prin surprindere cu declarațiile pe care le-a făcut în ceea ce privește dorința ei de a deveni din nou mamă. A dezvăluit fără reținere faptul că ar mai vrea să aibă un copil. Ea este deja mama unei fetițe, pe nume Ayana, pe care o are alături de fostul ei soț.

„Da, 100%, nu există. Ce dă Domnul. Băiețel ar fi ideal, să am un băiat și o fată, dar nu am pretenții, sănătoși să fie. Mamă de văzut m-am văzut. Eu am crezut că o să am băiat, pentru că eu sunt destul de băiețoasă”, a spus Ioana Grama la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.