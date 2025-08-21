Ioana Grama și fiica ei, momente de neuitat în vacanță în Grecia. Imagini din locația de vis

Ioana Grama a plecat într-o vacanță de vis alături de fiica sa, Ayana, și mama ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ioana Grama în vacanță (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Ioana Grama se bucură de momente speciale alături de fiica ei, Ayana, și de mama sa, în timpul unei vacanțe în Grecia. Cele trei au ales insula Zakynthos drept destinație și par să profite din plin de soare, mare și relaxare.

Ioana Grama, vacanță de vis cu familia

Împreună cu fiica ei, care aproape a împlinit șase ani, și cu mama creatoarei de conținut, Ioana Grama s-a cazat într-o vilă de vis, cu piscină privată, și nu a ezitat să împărtășească câteva imagini pe rețelele sociale. Fanii au remarcat cât de mult se distrează Ayana în această escapadă.

Pe lângă momentele de relaxare la piscină și pe plajă, Ioana, Ayana și mama creatoarei de conținut au gustat preparate tradiționale grecești și au explorat insula într-o plimbare cu barca. Alături de ele se află și câțiva prieteni apropiați ai Ioanei, care au parte de momente prețioase împreună, dovadă fiind imaginile publicale pe rețelele sociale.

Recent, Ioana Grama a mai bifat o vacanță de neuitat, în Londra, alături de iubitul ei, cu care formează un cuplu de puțin timp. Totuși, creatoarea de conținut a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește relația sa și identitatea partenerului ei.

Ce spune despre relația cu tatăl fiicei sale

După ce relația cu Gabriel s-a încheiat în urmă cu câteva luni, Ioana Grama a început să primească tot mai des întrebări legate de o posibilă revenire la fostul soț, Alex Țăgurean, tatăl fetiței ei. Recent, cei doi s-au filmat împreună, alimentând speculațiile urmăritorilor.

Într-un moment filmat în lift, creatoarea de conținut și Alex au apărut zâmbind, iar imaginile au fost suficiente pentru ca internauții să presupună că ar putea exista o apropiere între ei. Totuși, Ioana a clarificat situația fără ezitare.

„Am filmat un video cu tatăl copilului, am răspuns întrebărilor voastre. Și nu, nu ne împăcăm. Dacă nici așa îmbrăcat în uniformă de piloți nu ne revin sentimentele… Toată lumea ne întreabă: ‘Nu faceți cumva să vă revină sentimentele?’. Nu revin, nu adică dacă nici așa, îmbrăcat așa, pentru că arată bine așa, nu e, e gata”, a declarat ea pe Instagram, lăsând clar că nu este vorba despre o reconciliere.

De altfel, relația dintre cei doi s-a menținut după despărțire tocmai datorită rolului comun de părinți. Ioana a vorbit deschis în trecut despre faptul că se înțeleg mult mai bine acum decât în perioada în care formau un cuplu. Chiar dacă mulți dintre fanii ei continuă să spere la o împăcare, creatoarea de conținut a fost clară că, deși au ales drumuri separate, ei comunică armonios în ceea ce privește creșterea copilului.

Ioana Grama a vorbit recent despre noua ei relație. Ea a dezvăluit că partenerul ei a intrat în viața sa fără să se aștepte și că sunt împreună de aproximativ o lună. Chiar dacă relația este la început, Ioana simte o conexiune aparte și o armonie deosebită între ei, fiind încântată de prezența acestui bărbat în viața ei.

„Cele mai frumoase relații apar din senin. Și cel mai important, nu îi îndrăgostești la anxietate, îi îndrăgostești la liniște (…) este cel mai frumos iubit pe care l-am avut vreodată! Este frumos el, este frumos ce trăiesc și totul este frumos. Știu la ce să fiu atentă și să observ aceste red flags, care nu există! Doamne, nu există”, a mărturisit Ioana pe Instagram.

Citește și:
Raluka, vacanță cu peripeții în Filipine. Ce i s-a întâmplat artistei: „Cum credeți că s-a terminat…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
George Burcea, ironic după ce s-a zvonit că ar fi refuzat să mai apară în Wednesday din cauza neînțelegerilor financiare: "Am cerut 5 milioane de dolari"
People
George Burcea, ironic după ce s-a zvonit că ar fi refuzat să mai apară în Wednesday din cauza neînțelegerilor financiare: "Am cerut 5 milioane de dolari"
Otilia, decizie neașteptată înainte de nuntă. De ce renunță la rochia inițială
People
Otilia, decizie neașteptată înainte de nuntă. De ce renunță la rochia inițială
Care este adevăratul motiv pentru care Prințul William nu a încercat să se împace cu Prințul Harry
People
Care este adevăratul motiv pentru care Prințul William nu a încercat să se împace cu Prințul Harry
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: "S-a semnat contractul"
People
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: "S-a semnat contractul"
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, surprins în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, modelul Hana Sun Doerr
People
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, surprins în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, modelul Hana Sun Doerr
Carmen Grebenișan, pregătiri înainte de a deveni mamă. Creatoarea de conținut va naște primul ei copil: "Nu o să aibă camera lui"
People
Carmen Grebenișan, pregătiri înainte de a deveni mamă. Creatoarea de conținut va naște primul ei copil: "Nu o să aibă camera lui"
Libertatea
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Unica.ro
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Tragedie într-o familie celebră din România! Și-a luat viața în cimitir! I-a spus soției că vrea să-și pună capăt zilelor, iar Poliția l-a găsit prea târziu! Drama care zguduie întreaga țară
Tragedie într-o familie celebră din România! Și-a luat viața în cimitir! I-a spus soției că vrea să-și pună capăt zilelor, iar Poliția l-a găsit prea târziu! Drama care zguduie întreaga țară
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
Influencerița Aluziva și soțul ei divorțează după 11 ani. Pozau într-o familie fericită, alături de cei 3 copii, dar au anunțat despărțirea
Influencerița Aluziva și soțul ei divorțează după 11 ani. Pozau într-o familie fericită, alături de cei 3 copii, dar au anunțat despărțirea
catine.ro
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Mai multe din people
Dragoș Bucur se retrage din juriul emisiunii "Românii au talent." Primele declarații: "Fac o pauză de televiziune"
Dragoș Bucur se retrage din juriul emisiunii "Românii au talent." Primele declarații: "Fac o pauză de televiziune"
People

Dragoș Bucur a dezvăluit că va face o pauză de la televiziune.

+ Mai multe
Elena și Ianis Hagi au devenit părinți! Soția fotbalistului a născut un băiețel
Elena și Ianis Hagi au devenit părinți! Soția fotbalistului a născut un băiețel
People

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată.

+ Mai multe
Virgil Ianțu, imagini din vacanța cu soția lui, Roxana. Fiica lor, Jasmina, a fost absentă: "Unii lipsesc din poze"
Virgil Ianțu, imagini din vacanța cu soția lui, Roxana. Fiica lor, Jasmina, a fost absentă: "Unii lipsesc din poze"
People

Virgil Ianțu și partenera lui, Roxana, au plecat într-o vacanță de vis în Italia.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC