Ioana Grama și fiica ei, momente de neuitat în vacanță în Grecia. Imagini din locația de vis

Ioana Grama se bucură de momente speciale alături de fiica ei, Ayana, și de mama sa, în timpul unei vacanțe în Grecia. Cele trei au ales insula Zakynthos drept destinație și par să profite din plin de soare, mare și relaxare.

Ioana Grama, vacanță de vis cu familia

Împreună cu fiica ei, care aproape a împlinit șase ani, și cu mama creatoarei de conținut, Ioana Grama s-a cazat într-o vilă de vis, cu piscină privată, și nu a ezitat să împărtășească câteva imagini pe rețelele sociale. Fanii au remarcat cât de mult se distrează Ayana în această escapadă.

Pe lângă momentele de relaxare la piscină și pe plajă, Ioana, Ayana și mama creatoarei de conținut au gustat preparate tradiționale grecești și au explorat insula într-o plimbare cu barca. Alături de ele se află și câțiva prieteni apropiați ai Ioanei, care au parte de momente prețioase împreună, dovadă fiind imaginile publicale pe rețelele sociale.

Recent, Ioana Grama a mai bifat o vacanță de neuitat, în Londra, alături de iubitul ei, cu care formează un cuplu de puțin timp. Totuși, creatoarea de conținut a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește relația sa și identitatea partenerului ei.

Ce spune despre relația cu tatăl fiicei sale

După ce relația cu Gabriel s-a încheiat în urmă cu câteva luni, Ioana Grama a început să primească tot mai des întrebări legate de o posibilă revenire la fostul soț, Alex Țăgurean, tatăl fetiței ei. Recent, cei doi s-au filmat împreună, alimentând speculațiile urmăritorilor.

Într-un moment filmat în lift, creatoarea de conținut și Alex au apărut zâmbind, iar imaginile au fost suficiente pentru ca internauții să presupună că ar putea exista o apropiere între ei. Totuși, Ioana a clarificat situația fără ezitare.

„Am filmat un video cu tatăl copilului, am răspuns întrebărilor voastre. Și nu, nu ne împăcăm. Dacă nici așa îmbrăcat în uniformă de piloți nu ne revin sentimentele… Toată lumea ne întreabă: ‘Nu faceți cumva să vă revină sentimentele?’. Nu revin, nu adică dacă nici așa, îmbrăcat așa, pentru că arată bine așa, nu e, e gata”, a declarat ea pe Instagram, lăsând clar că nu este vorba despre o reconciliere.

De altfel, relația dintre cei doi s-a menținut după despărțire tocmai datorită rolului comun de părinți. Ioana a vorbit deschis în trecut despre faptul că se înțeleg mult mai bine acum decât în perioada în care formau un cuplu. Chiar dacă mulți dintre fanii ei continuă să spere la o împăcare, creatoarea de conținut a fost clară că, deși au ales drumuri separate, ei comunică armonios în ceea ce privește creșterea copilului.

Ioana Grama a vorbit recent despre noua ei relație. Ea a dezvăluit că partenerul ei a intrat în viața sa fără să se aștepte și că sunt împreună de aproximativ o lună. Chiar dacă relația este la început, Ioana simte o conexiune aparte și o armonie deosebită între ei, fiind încântată de prezența acestui bărbat în viața ei.

„Cele mai frumoase relații apar din senin. Și cel mai important, nu îi îndrăgostești la anxietate, îi îndrăgostești la liniște (…) este cel mai frumos iubit pe care l-am avut vreodată! Este frumos el, este frumos ce trăiesc și totul este frumos. Știu la ce să fiu atentă și să observ aceste red flags, care nu există! Doamne, nu există”, a mărturisit Ioana pe Instagram.

Citește și:

Raluka, vacanță cu peripeții în Filipine. Ce i s-a întâmplat artistei: „Cum credeți că s-a terminat…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro