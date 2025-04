Ioana Grama, primele declarații despre despărțirea de partenerul ei. Ce a mărturisit creatoarea de conținut: „A trebuit să o încheiem de comun acord, deși…”

Ioana Grama este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Ea este discretă în ceea ce privește viața ei personală. Creatoarea de conținut vorbește rar despre relațiile ei amoroase și obișnuiește să își trăiască poveștile de iubire departe de ochii curioșilor.

Ioana Grama și partenerul ei, Gabriel, au decis să meargă pe drumuri separate, iar creatoarea de conținut recunoaște că această despărțire îi afectează starea de bine.

Cei doi au mai trecut printr-o separare în urmă cu un an, însă au decis ulterior să mai dea o șansă relației lor. Acum, însă, despărțirea pare a fi definitivă, așa cum a mărturisit Ioana Grama.

Creatoarea de conținut a dezvăluit că povestea de iubire s-a încheiat în urmă cu două luni, marcând sfârșitul relației cu partenerul ei. Deși a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, Ioana Grama a recunoscut că acum se simte ceva mai bine, fiind convinsă că timpul le vindecă pe toate.

„Din păcate, relația mea cu Gabi s-a încheiat acum două luni. A fost o perioadă în care am fost tristă, dar a trecut. Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, pentru că am mai vorbit o singură dată și apoi ne-am împăcat. (…) A fost relația din care am învățat cele mai multe lecții și care m-a făcut să mă uit la mine din toate punctele de vedere, și care m-a făcut să îmi doresc să lucrez la mine și să schimb lucruri.”, a spus Ioana Grama.