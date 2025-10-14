Ioana Grama, reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: "Sunt curioasă..."

Ioana Grama a oferit o primă reacție, după ce a fost acuzată pe rețelele de socializare că și-ar fi înșelat fostul soț, Alex Țăgurean, cu Bogdan Vlădău.

Ioana Grama, acuzată că și-ar fi înșelat fostul soț cu Bogdan Vlădău

Pe TikTok, Ioana Grama a răspuns unei persoane care a acuzat-o că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Creatoarea de conținut a reacționat și a negat această speculație. Ioana Grama s-a despărțit de fostul ei soț în 2021, în timp ce în vara anului 2024 s-a aflat că Bogdan Vlădău a încheiat căsnicia cu fosta lui soție, Gina Chirilă, alături de care are o fiică.

„Sunt curioasă de unde le scoateți? Le visați noaptea, sau…? Aceasta este cea mai nouă pe care am auzit-o. Nu am putut să mă abțin.”

Ioana Grama a divorțat în 2021 și are o fetiță cu fostul soț

În 2021, Ioana Grama s-a despărțit de soțul ei, Alexandru Țăgurean. Cei doi s-au căsătorit civil pe data de 24 august 2019, ceremonia având loc în Parcul Central din Cluj-Napoca. Naşii celor doi au fost Sînziana Iacob, o cunoscută creatoare de conținut de fashion şi beauty, şi partenerul ei, Alexandru Iacob.

Ioana Grama și fostul ei soț, Alexandru Țăgurean, au devenit părinți în luna octombrie a anului 2019, având împreună o fetiță pe nume Ayana. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au păstrat o relație apropiată și se ocupă împreună de creșterea și educația fiicei lor.

După ce a divorțat de fostul ei soț, Ioana Grama a fost întrebată cu mai multe ocazii dacă există vreo șansă de împăcare între ei. Creatoarea de conținut a ținut să clarifice că între ei există o relație de prietenie și că niciunul nu intenționează să se împace.

„Nu, nu ne împăcăm. Eu cu Alex suntem prieteni, suntem foarte bine așa cum suntem, suntem fericiți, am crescut foarte mult amândoi după divorț, nu zic că datorită divorțului, dar ne-am focusat fiecare pe propria persoană și am evoluat foarte frumos. Sunt foarte mândră de noi”, a spus Ioana Grama.

Ioana Grama este într-o nouă relație

În prezent, Ioana Grama trăiește o nouă poveste de dragoste. Creatoarea de conținut a decis să păstreze discreția în ceea ce privește identitatea partenerului ei și să nu îi arate chipul pe rețelele de socializare.

„Am fost prieteni la început și a fost ceva la care nu m-am așteptat. Cele mai frumoase relații sunt cele care apar din senin. Cel mai important este că nu e îndrăgosteala aceea cu anxietate, ci îndrăgosteala cu liniște. Asta e tot ce mi-am dorit. Știu că, la început, totul e lapte și miere, știu că suntem cele mai bune versiuni ale noastre și arătăm tot ce avem noi mai bun, dar cred cu tărie că, de data asta, știu la ce să fiu atentă și să observ acele red flag-uri, care, deocamdată, nu există. E foarte frumos, fetelor. E cel mai frumos iubit pe care l-am avut vreodată. E frumos el și e frumos ce trăiesc”, a spus Ioana Grama.

