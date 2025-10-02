Bogdan Vlădău, prima reacție după zvonurile conform cărora fosta lui soție, Gina Chirilă, ar fi într-o relație: „Suntem prieteni foarte buni”

Bogdan Vlădău a reacționat după ce au apărut zvonuri conform cărora fosta lui soție, Gina Chirilă, și-ar fi refăcut viața amoroasă.

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună. Acum, există zvonuri potrivit cărora Gina Chirilă și-ar fi refăcut viața amoroasă. 

Gina Chirilă ar avea un nou partener

Conform surselor mondene, Gina Chirilă ar fi într-o relație. Cancan.ro relatează faptul că vedeta ar forma un cuplu alături de un bărbat de la începutul verii. Sursa transmite faptul că Gina Chirilă ar trăi o poveste de dragoste din luna iunie a anului 2025, iar pe presupusul ei partener l-ar chema Bogdan. Acesta ar fi specialist in digital marketing si în inteligența artificială.

Bogdan, presupusul partener al Ginei Chirilă
Bogdan, presupusul partener al Ginei Chirilă

Până la acest moment, Gina Chirilă nu a făcut declarații despre aceste zvonuri conform cărora ar fi într-o nouă relație. După divorțul de fostul ei soț, Bogdan Vlădău, vedeta a păstrat discreția în ceea ce privește viața ei personală și a dorit să fie rezervată. 

Bogdan Vlădău, reacție după zvonurile conform cărora Gina Chirilă ar fi într-o relație

Bogdan Vlădău a avut o primă reacție după ce s-a speculat că fosta lui soție, Gina Chirilă, și-ar fi refăcut viața amoroasă. El a precizat că nu cunoaște mai multe detalii despre acest lucru și este chiar surprins să nu știe asta, având în vedere că el și fosta lui parteneră au păstrat o relație de prietenie după divorț. 

„Nu știu absolut nimic. Habar nu am. Cred că, dacă ar fi adevărat, Gina mi-ar spune și mie. Totuși suntem prieteni foarte buni. Noi păstrăm contactul, avem grijă de fetiță. Dacă voi știți mai multe, probabil că vom vedea”, a declarat Bogdan Vlădău pentru cancan.ro.

În ceea ce privește viața lui personală, Bogdan Vlădău a spus că în perioada aceasta s-a concentrat mai mult pe viața profesională și pe fiica lui, 

„Nu m-am focusat deloc pe partea cu dragostea. M-am focusat pe mine, pe fetița mea, pe business, dar pe partea aceasta nu am putut să intru. Nu țin neapărat să mă însor mâine sau poimâine, nici nu știu dacă o să o mai fac! Sper să nu rămân totuși un burlac.”

Bogdan Vlădău, confesiuni despre relația cu Gina Chirilă

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au păstrat discreția în ceea ce privește divorțul lor și nu au dezvăluit motivele pentru care au decis să meargă pe drumuri separare. Acum, la un an de la despărțire, Bogdan Vlădău a mărturisit că cel mai greu i-a fost să accepte că, după despărțire, nu va mai putea petrece atât de mult timp cu fiica lui.

„E sentimentul ăla foarte pregnant de eșec, așa, cel puțin eu l-am avut. Era foarte pregnant și mi-a fost foarte greu să mă gândesc că oricât aș vrea eu, nu o să pot să petrec la fel de mult timp cu fetița. Asta m-a omorât cel mai tare într-o primă fază”, a declarat Bogdan Vlădău la Summer Star, citat de Spynews.ro.

El a precizat că are încrederea că între doi foști parteneri poate exista o relație de prietenie, dacă amândoi doresc acest lucru.

„Cred în prietenie după o relație de iubire. Da. Cu siguranță, dacă cei doi își doresc să se întâmple asta și dacă au vorbit tot ce au de vobrit și au vindecat tot ce aveau de vindecat și au iertat tot ce aveau de iertat, da. Simt că am iertat și am fost iertat. Eu cred că da”, a mai spus Bogdan Vlădău.

