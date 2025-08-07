Gina Chirilă, decizie impresionantă de ziua ei de naștere: „Să facem un gest cu adevărat valoros”

Gina Chirilă a ales ca în acest an să își doneze ziua de naștere pentru o cauză socială în care crede. Vedeta și-a îndemnat urmăritorii să susțină și ei acest demers prin donații pentru copiii aflați într-o situație vulnerabilă, fără părinți, și care au nevoie de sprijn pentru un viitor mai bun.

Gina Chirilă, gest impresionant de ziua ei de naștere

Gina Chirilă s-a alăturat cauzelor fundației Hope and Homes for Children și a decis să își doneze ziua de naștere și să strângă bani pentru sprijinul unor copii care sunt într-o situație dificilă.

„Anul acesta, nu-mi doresc cadouri. Îmi doresc ceva care rămâne. Așa că îmi donez ziua de naștere pentru copiii care au nevoie de sprijin real: copiii fără părinți, care merită o copilărie sigură, o educație bună și o șansă la un viitor frumos. Prin donațiile voastre, putem să-i ajutăm să aibă parte de:

• cursuri extrașcolare, care le deschid orizonturile

• meditații care le întăresc încrederea în ei

• terapie psihologică, atât de necesară după traume Sunt model și antreprenor, iar de-a lungul timpului am avut privilegiul de a construi, de a fi văzută și de a inspira. Azi vreau să folosesc această vizibilitate pentru ceva mai mare decât mine: să oferim împreună speranță și sprijin concret copiilor care chiar au nevoie de noi. Donează cât poți, și hai să facem un gest cu adevărat valoros. Îți mulțumesc din suflet că faci parte din asta.

Cu recunoștință,

Gina”, a transmis Gina Chirilă în mesajul campaniei.

Gina Chirilă, despre provocările rolului de mamă

În cadrul unui interviu acordat recent, Gina Chirilă a vorbit deschis despre rolul de mamă, dar și despre fricile pe care le are în ceea ce privește creșterea fiicei sale, Katia.

„Așa cum am spus, orice meserie are dedesubturi și greutăți. Cred că mi-aș dori, la fel ca părinții mei, așa cum ei mi-au spus mie, să aleagă ce îi place și să meargă într-o zonă bună. Eu am să o sfătuiesc, voi avea grijă la anturaj! Nu știu de ce tot am eu această obsesie, asta am observat, este foarte important, mai ales în perioada adolescenței”, a spus Gina Chirilă pentru spynews.ro.

Gina Chirilă este conștientă de responsabilitatea enormă pe care o are în calitate de mamă, iar de aceea dorește să îi insufle fiicei ei și a lui Bogdan Vlădău cele mai bune valori.

„Cred că provocările vin odată cu fiecare an, pentru că intervin lucruri noi, comportamente noi, și ai o responsabilitate foarte mare și, poate, totodată, te simți copleșit, neputincios, și te întrebi: Ce fac acum?”, a mai spus Gina Chirilă.

Până acum, Gina Chirilă nu a trecut prin îndoieli referitoare la deciziile luate în educația fiicei sale, considerând că a făcut mereu alegeri bune pentru Katia.

„Nu am ajuns încă să mă tem că nu iau decizii corecte, dar aș vrea să fac bine. Mă gândesc și îmi dau seama că nu trebuie să fie perfect cumva. Lucrurile sunt complexe, cu bune și cu rele”, a adăugat Gina Chirilă pentru sursa citată anterior.

Foto: Instagram

