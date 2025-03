Ce l-a învățat fiica lui Bogdan Vlădău pe acesta? Vedeta a făcut dezvăluiri despre viața de familie

Fiica lui Bogdan Vlădău a fost subiectul central al unui podcast în care vedeta a făcut multiple dezvăluiri, atât despre viața lui de familie, cât și despre drumul său spre spiritualitate. Acesta a vorbit cu gazda Alexandru Constantin, realizatorul podcast-ului Super Oameni, despre ritualurile șamanice care i-au schimbat perspectiva, dar și despre felul în care religia poate deveni o formă de manipulare, precum și despre retragerea din showbiz.

Astfel, fiica lui Bogdan Vlădău și a modelului Gina Chirilă, Katia, de doar cinci ani, a devenit una dintre temele centrale ale discuției, Vlădău mărturisind că rolul de tată „a fost cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața. Nu există bucurie mai mare decât asta, mai ales dacă ți se dă o fetiță… Ca tată, este absolut fabulos. Când am luat-o pentru prima dată în brațe, tocmai mă întorsesem de la Survivor, și acela a fost un moment în care am simțit cum mi se deschide inima. Am simțit că s-a oprit timpul.”

Deși vedeta a recunoscut că l-a speriat rolul de tată („Cred că m-a fost frică, nu știu. Cred că m-a speriat rolul de tată, totuși. De asta spun că vorbeam și cu Gina de asta, și cu alții care au copiii. Chiar nu te pregătește nimic pentru treaba asta, nu poți zici că faci un curs sau te antrenează cineva.”), aparent fiica lui Bogdan Vlădău l-a învățat pe acesta lucruri foarte importante.

Chiar perioada în care s-a născut aceasta și momentul în care a ținut-o pentru prima dată în brațe s-au dovedit revelatoare.

„A trebuit să o las pe Gina la maternitate, pentru că nu puteai să intri din cauza virusul lui, (…) am luat-o după două zile de acolo și când am ajuns acasă, în fața casei, am luat-o și eu pentru prima oară în brațe. Și ăla a fost un moment în care am simțit cum mi se deschide inima, ca niciodată. Și era ceva mic, așa. Am simțit că s-a oprit timpul. Și mă uitam la copaci, că nu se mai mișcau frunzele, deși bătea vântul. Deci, efectiv, s-a oprit timpul o perioadă și a fost ca un soi de… Eu pe tine o să te iubesc dincolo de timp și de existența asta.”

Fiica lui Bogdan Vlădău i-a demonstrat, totodată, acestuia, ce înseamnă iubirea necondiționată. „Noi, prin copiii noștri, accesăm o mică părticică din ceea ce e iubirea necondiționată. Pentru că copiii tăi sunt… Sunt ăia pentru care ți-ai dat viața în orice secundă, fără să te gândești, fără șovăială.”

Mai mult, a mai mărturisit acesta, fiica lui i-a arătat ce înseamnă răbdarea: „Răbdarea, trebuie să ți-o dezvolți foarte tare când ai copii. Pentru că viața ta, așa cum o știai tu, nu mai există. Dacă ești un tată implicat, adică sunt unii care au făcut copilul și se duc în viață.”

Când a venit pe lume fiica lui Bogdan Vlădău, a mai declarat acesta, a fost cuprins și de frici:

„Că dacă nu o să fiu suficient de bun, că dacă nu sunt pregătit pentru asta, dacă nu sunt… Dar acum, retrospectiv, uitându-mă, nu te pregătește nimic pentru copii. Adică e o chestie pe care o vezi din mers. Și ei vin să ne învețe pe noi lucruri, dar noi facem greșeala să le impunem noi ideile noastre tâmpite și învechite despre cum ar trebui să fie lucrurile. Pentru că copilul, până la șapte ani, știe exact pentru ce a venit. Doar trebuie să te uiți la el, să vezi care-s pasiunile, către ce se duce și așa mai departe. Eu am prins vremurile, sper că nu mai e așa acum, când părinții noștri aveau ambiții. Și dacă ei voiau să fii doctor, trebuia să faci doctor. Că așa avea mama și tata, deși tu vreai să faci chestie. Nu mai e așa.”

Foto: podcast Super Oameni

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro