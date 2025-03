Gina Chirilă, mărturisiri sincere despre rolul de mamă. Cum se descurcă vedeta după divorțul de Bogdan Vlădău: „E un cumul de emoții”

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia.

Gina Chirilă a fost cea care a confirmat despărțirea de partenerul ei, Bogdan Vlădău. În cadrul unui mesaj publicat pe contul personal de Instagram, modelul a dezvăluit că decizia privind separarea lor a fost luată de comun acord și că se vor ocupa în continuare împreună de creșterea fiicei lor, Katia.

„Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelul copilului nostru”, se arată în mesajul transmis de Gina Chirilă.

Bogdan Vlădău a preferat să nu facă declarații despre anunțul soției sale, însă a împărtășit pe contul lui de Instagram, în secțiunea InstaStory, declarația făcută de Gina Chirilă, cu privire la despărțirea lor.

Gina Chirilă a făcut recent mărturisiri despre rolul de mamă și provocările pe care le întâmpină.

Invitați în urmă cu ceva timp la podcast-ul „Acasă la Măruță”, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au făcut dezvăluiri sincere despre unele dintre cele mai dificile momente întâmpinate din relația lor. Modelul a recunoscut că partenerul ei i-a fost infidel. Cu toate acestea, dragostea lor a fost mai presus, iar Gina Chirilă s-a hotărât să îl ierte pe soțul ei.

Vedeta a povestit că inițial a aflat despre infidelitatea partenerului ei, ca mai apoi acesta să îi recunoască. Deși a simțit să treacă peste acest moment și să îl ierte, Gina Chirilă a precizat că nu consideră că fetele mai tinere care o admiră ar trebui să îi urmeze exemplul, ci să facă ceea ce simt.

„Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat. Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă ca mine, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A și rupt ceva apoi, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine”, a declarat Gina Chirilă.