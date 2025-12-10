Dana Săvuică, declarații rare despre fiica ei, Julie, și cariera pe care a ales-o: "S-a pus serios pe obiectivul de a deveni..."

Julie este fiica pe care Dana Săvuică o are din mariajul cu fostul ei soț, Răzvan Stanciu. Cei doi au divorțat în 2015, după o relație care a durat 25 de ani și o căsnicie de 22 de ani.

Dana Săvuică, declarații rare despre fiica ei

Între Dana Săvuică și fiica ei există o relație specială și foarte apropiată. Vedeta a făcut recent mărturisiri despre cariera în diplomație spre care a ales Julie să se îndrepte.

„Fiica mea împlinește acum, în decembrie, 31 de ani și este pe calea diplomației, la fel ca tatăl meu, l-a urmat pe el. Deși, apropo de showbiz, Dumnezeu a lăsat-o cu o voce foarte frumoasă și a avut o perioadă, în adolescență, când am încercat să o manageriez, până la urmă ea mi-a zis că asta nu e o meserie pentru ea și că își dorește să facă lucruri care să schimbe perspectiva și imaginea României. Și atunci, ea a mers pe științe politice, a făcut facultatea la stat, apoi a plecat în Marea Britanie cu o bursă și, când a revenit, s-a pus serios pe obiectivul de a deveni diplomat”, a declarat Dana Săvuică pentru VIVA!

Dana Săvuică, despre relația specială cu fiica ei

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Dana Săvuică a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fiica ei. Vedeta mărturisea atunci că Julie își construiește propriul ei drum și că nu își dorește să fie în umbra părinților ei.

„E pe drumul ei, are propria ei viață și este o persoană foarte discretă și mi-a zis că, dacă are ceva de spus, o să spună ea singură. Nu o mai vrea pe mama ei ca un emisar cu vești despre ea. Fiecare copil își dorește să își croiască singur drumul în viață. Nu vrea să stea în umbra părinților, eu asta respect la ea. Este foarte ambițioasă și vrea să stea pe picioarele ei și nu mai are nevoie de mama”, spunea Dana Săvuică pentru VIVA!

În trecut, Dana Săvuică a recunoscut că atunci când fiica ei, Julie, era adolescentă, au existat anumite tensiuni între ele, dar au reușit să le depășească.

„A existat și la noi, dar este adevărat că am încercat să fiu alături de ea, să o înțeleg, am pus totul pe seama formulelor chimice care se schimbă în corpul nostru la o anumită vârstă, așa că nu am pus vina pe ea, pe copilul meu și pe femeia care creștea în ea, ci pur și simplu am luat-o ca atare că ăsta este fenomenul, este o chestie naturală. A fost foarte important să caut tot timpul punți de legătură și de comunicare cu ea”, a spus Dana Săvuică pentru EGO.ro.

De asemenea, Dana Săvuică a adăugat faptul că ea și fiica ei, Julie, obișnuiesc să se consulte când vine vorba de alegeri vestimentare.

„E adevărat că atunci când are nevoie de o ținută, mă sună și vine pe la mine, intrăm împreună în dressing-ul meu și alegem împreună hainele, sau pantofii, sau chiar bijuteriile. E adevărat că eu am o relație foarte frumoasă cu fiica mea și de mică întotdeauna a venit și a vorbit deschis cu mine, deci nu a simțit nevoia să fie hoțomană pentru că știa că nu este cazul cu mine. Pentru că nu mă supăr niciodată pe ea, plus că pentru mine este o mare bucurie să știu că-i plac hainele mele și să știu că ar vrea să poate ceva de la mine.”

Citește și:

Cum se înțeleg cei doi copii ai Andreei Esca. Dezvăluirea făcută de Aris despre sora lui, Alexia: „Dacă stăm mai mult timp împreună…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro