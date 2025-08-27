Dana Săvuică, primele declarații după ce a apelat la o intervenție estetică. Ce a dezvăluit vedeta despre operație: „Multă lume nu înțelege de ce e necesară”

Dana Săvuică le-a vorbit cu multă deschidere fanilor săi despre intervenția estetică la care a apelat recent. Vedeta a împărtășit din experiența ei de la medicul estetician și operația pe care a decis să și-o facă.

Dana Săvuică, despre intervenția estetică la care a apelat

Dana Săvuică nu le-a ascuns urmăritorilor săi de pe Instagram faptul că recent a trecut printr-o operație estetică. Vedeta și-a obișnuit deja fanii cu sinceritatea cu care abordează diverse subiect, iar acest aspect nu a fost deloc ocolit. Dana Săvuică și-a făcut o operație de blefaroplastie din cauza disconfortului resimțit la nivelul ochilor.

„Blefaroplastie-sună complicat dar nu e.

Multă lume nu înțelege de ce e necesară intervenția la nivelul pleoapelor dar eu m-am decis să o fac și iată primele impresii.

Ca descriere generală, blefaroplastia este o intervenție chirurgicală estetică menită să îmbunătățească aspectul și funcționalitatea pleoapelor, prin îndepărtarea excesului de piele, a pungilor de grăsime și, în unele cazuri, a mușchiului de la nivelul pleoapelor superioare sau inferioare. Procedura corectează aspectul de oboseală, contribuind la un chip mai odihnit, mai tânăr și mai energic. Odată cu vârsta sau pentru că ai o predispoziție genetică de ‘pleoape căzute sau așa zisele pungi sub ochi, chiar și în cazuri de cicatrici survenite după un accident, blefaroplastia este metodă chirurgicală, minim invazivă de a rezolva această problemă”, a spus Dana Săvuică pe Instagram.

Cum se simte Dana Săvuică după operație

Prin această metodă chirurgicală, Dana Săvuică a rezolvat o problemă care îi îngreuna vederea și și-a îmbunătățit aspectul fizic. Vedeta a împărtășit în mediul online mai multe informații importante despre operația de blefaroplastie, venind în ajutorul persoanelor care se gândesc să apeleze la o astfel de intervenție. De asemenea, a mai spus că nu a resimțit niciun fel de durere și că după operație a plecat liniștită acasă.

„În cazul meu, pleoapele superioare aveau piele în exces, lăsată și cu pungi de grăsime, cauzând un aspect obosit fetei și chiar îmi îngreunau vederea, limitând câmpul vizual. Aspecte importante la intervenția chirurgicală Doctorul chirurg m-a trecut teoretic prin toată procedura, mi-a explicat calm toate fazele pre și post operatorii.

Înainte mi-am făcut analizele de sânge, INR și control oftalmologic, teste obligatorii.

-Intervenția a fost realizată sub anestezie locală. Nu am simțit nici o durere și după operație am plecat imediat acasă. Nu am luat decât o pastilă de calmare dar mai mult pentru liniștea mea întrucât durere nu a fost deloc.

-Doctorul chirurg mi-a spus că perioada de recuperare implică edem, echimoze și sensibilitate, care dispar în câteva săptămâni. Eu am postat aici o poză de Before și Imediat After operație, că să vă faceți o idee de cum am ieșit pe ușa clinicii. Așa cum spuneam, eu sunt pro-aging but Age Beautifuly”, a adăugat Dana Săvuică pe rețelele de socializare.

Citește și:

Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look! Cum arată acum actrița, însărcinată cu primul copil

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro