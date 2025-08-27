Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look! Cum arată acum actrița, însărcinată cu primul copil

Actrița, care este însărcinată cu primul copil, a renunțat la culoarea blondă a părului.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Ilona (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie. În luna mai a acestui an, actrița și partenerul ei de viață au anunțat că vor deveni părinți.

Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look

Ilona Brezoianu a dezvăluit pe rețelele de socializare că a apelat la ajutorul bunului ei prieten, Capet, pentru a-și schimba culoarea părului, iar rezultatul i se potrivește de minune.

Actrița, care este însărcinată cu primul copil, a renunțat la culoarea blondă a părului în favoarea unei nuanțe de șaten închis, cu tonuri arămii, care îi pune în valoare trăsăturile.

„S-a cerut poză cu rezultatul.”, a fost mesajul scris de Ilona Brezoianu în descrierea fotografiei în care apare cu noul look.

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Recent, Ilona Brezoianu a făcut o serie de confesiuni sincere referitoare la această perioadă prin care trece acum. Actrița este însărcinată cu primul ei copil și este entuziasmată de această etapă a vieții. 

„Nu s-a schimbat nimic la mine. O să intru deja în luna a șasea și mă simt foarte bine. Am avut un prim trimestru ceva mai ciudățel, dar acum sunt foarte bine. Mă simt bine, totul e ok. (…) E o perioadă foarte frumoasă”, a spus Ilona Brezoianu pentru Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Ilona Brezoianu este conștientă de faptul că viața ei se va schimba după venirea pe lume a copilului, dar nu are emoții pentru că îl va avea alături pe soțul ei, care este încântat că va deveni tată. De asemenea, și părinții ei o vor ajuta. 

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu.”

Decizia luată de Ilona Brezoianu înainte de a deveni mamă

Ilona Brezoianu a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a decis să își mai achiziționeze un apartament în București. Actrița a dezvăluit și că în această perioadă se ocupă de amenajarea apartamentului.

Ilona Brezoianu a dezvăluit că a cumpărat apartamentul pentru bunici, pentru că aceștia se vor muta în București din toamnă, când bebelușul ei și al lui Andrei va veni pe lume.

„În caz că vă interesează, am mai luat un apartament pe care acum îl amenajez, că din toamnă se îngroașă gluma și se mută bunicii la București”, a scris Ilona Brezoianu pe rețelele de socializare.

Citește și:
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Monica Anghel a fost operată. Prin ce intervenție a trecut artista și cum se simte acum: "Am luat cea mai bună decizie"
People
Monica Anghel a fost operată. Prin ce intervenție a trecut artista și cum se simte acum: "Am luat cea mai bună decizie"
Maria Avram de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru comportamentul din emisiune: "Uneori par mai dură. Dar..."
People
Maria Avram de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru comportamentul din emisiune: "Uneori par mai dură. Dar..."
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit după doi ani de relație. Cum arată și cât costă inelul de logodnă primit de artistă
People
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit după doi ani de relație. Cum arată și cât costă inelul de logodnă primit de artistă
Andreea Marin, mesaj emoționant după ce fiica ei s-a mutat în America pentru studii: "Încă visez cu ochii deschiși"
People
Andreea Marin, mesaj emoționant după ce fiica ei s-a mutat în America pentru studii: "Încă visez cu ochii deschiși"
Kim Kardashian, criticată pentru ținuta purtată de fiica sa în vârstă de 12 ani, North West. Cum a fost fotografiată adolescenta: "Atât de nepotrivit”
People
Kim Kardashian, criticată pentru ținuta purtată de fiica sa în vârstă de 12 ani, North West. Cum a fost fotografiată adolescenta: "Atât de nepotrivit”
Adevăratul motiv pentru care Lidia Buble a renunțat la părul blond în favoarea nuanțelor de șaten și roșcat: "Atunci am îndrăznit din nou"
People
Adevăratul motiv pentru care Lidia Buble a renunțat la părul blond în favoarea nuanțelor de șaten și roșcat: "Atunci am îndrăznit din nou"
Libertatea
Elena Cârstea, mare absentă de la Festivalul Mamaia 2025. I-a atacat subtil pe organizatori: „Nu m-a invitat nimeni”
Elena Cârstea, mare absentă de la Festivalul Mamaia 2025. I-a atacat subtil pe organizatori: „Nu m-a invitat nimeni”
Iustina Loghin a răbufnit după ce Ella Vișan i-a pronunțat numele la Insula Iubirii: „Între noi două nu există niciun fel de comparație”
Iustina Loghin a răbufnit după ce Ella Vișan i-a pronunțat numele la Insula Iubirii: „Între noi două nu există niciun fel de comparație”
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Bianca Dan a renunțat la bariere și s-a lăsat răsfățată de Mattia: „A fost un pupic pe buze”. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți
Bianca Dan a renunțat la bariere și s-a lăsat răsfățată de Mattia: „A fost un pupic pe buze”. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii septembrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii septembrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Adevărata diferență dintre strugurii negri, roșii și albi. Ce beneficii au pentru sănătate
Adevărata diferență dintre strugurii negri, roșii și albi. Ce beneficii au pentru sănătate
Frunzele de varză crudă ar putea fi un remediu excelent pentru dureri, inflamații și probleme ale pielii
Frunzele de varză crudă ar putea fi un remediu excelent pentru dureri, inflamații și probleme ale pielii
Mai multe din people
Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat
Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat
People

Claudia Schiffer a uimit cu apariția ei într-un costum de baie alb, celebrând împlinirea vârstei de 55 de ani.

+ Mai multe
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. De ce se consideră vinovat de eșecul căsătoriei: "Merită mai mult decât puteam eu să-i ofer..."
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. De ce se consideră vinovat de eșecul căsătoriei: "Merită mai mult decât puteam eu să-i ofer..."
People

Victor Ponta a vorbit în termeni laudativi despre fosta lui soție, Daciana Sârbu, declarând că se consideră vinovat pentru eșecul căsătoriei sale.

+ Mai multe
Donatella Versace, de nerecunoscut. Cum arată acum designer-ul după ultimele proceduri cosmetice
Donatella Versace, de nerecunoscut. Cum arată acum designer-ul după ultimele proceduri cosmetice
People

Donatella Versace a uimit internauții cu noua ei apariție.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC