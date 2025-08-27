Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look! Cum arată acum actrița, însărcinată cu primul copil

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie. În luna mai a acestui an, actrița și partenerul ei de viață au anunțat că vor deveni părinți.

Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look

Ilona Brezoianu a dezvăluit pe rețelele de socializare că a apelat la ajutorul bunului ei prieten, Capet, pentru a-și schimba culoarea părului, iar rezultatul i se potrivește de minune.

Actrița, care este însărcinată cu primul copil, a renunțat la culoarea blondă a părului în favoarea unei nuanțe de șaten închis, cu tonuri arămii, care îi pune în valoare trăsăturile.

„S-a cerut poză cu rezultatul.”, a fost mesajul scris de Ilona Brezoianu în descrierea fotografiei în care apare cu noul look.

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Recent, Ilona Brezoianu a făcut o serie de confesiuni sincere referitoare la această perioadă prin care trece acum. Actrița este însărcinată cu primul ei copil și este entuziasmată de această etapă a vieții.

„Nu s-a schimbat nimic la mine. O să intru deja în luna a șasea și mă simt foarte bine. Am avut un prim trimestru ceva mai ciudățel, dar acum sunt foarte bine. Mă simt bine, totul e ok. (…) E o perioadă foarte frumoasă”, a spus Ilona Brezoianu pentru Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Ilona Brezoianu este conștientă de faptul că viața ei se va schimba după venirea pe lume a copilului, dar nu are emoții pentru că îl va avea alături pe soțul ei, care este încântat că va deveni tată. De asemenea, și părinții ei o vor ajuta.

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu.”

Decizia luată de Ilona Brezoianu înainte de a deveni mamă

Ilona Brezoianu a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a decis să își mai achiziționeze un apartament în București. Actrița a dezvăluit și că în această perioadă se ocupă de amenajarea apartamentului.

Ilona Brezoianu a dezvăluit că a cumpărat apartamentul pentru bunici, pentru că aceștia se vor muta în București din toamnă, când bebelușul ei și al lui Andrei va veni pe lume.

„În caz că vă interesează, am mai luat un apartament pe care acum îl amenajez, că din toamnă se îngroașă gluma și se mută bunicii la București”, a scris Ilona Brezoianu pe rețelele de socializare.

