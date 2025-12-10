Cum se înțeleg cei doi copii ai Andreei Esca. Dezvăluirea făcută de Aris despre sora lui, Alexia: „Dacă stăm mai mult timp împreună…”

Alexia și Aris Eram au format o echipă pe cinste în sezonul șase America Express. Cei doi s-au făcut plăcuți telespectatorilor, care i-au susținut pe tot parcursul show-ului de la Antena 1.

Aris, dezvăluiri despre relația cu sora lui, Alexia

Alexia Eram activează deja de mai mulți ani în mediul online. Ea este creatoare de conținut, iar pe social media are diferite proiecte cu tot felul de brand-uri. În ceea ce îl privește pe fratele ei, Aris, după terminarea emisiunii America Express a început să aibă diverse colaborări pe rețelele de socializare cu tot soiul de brand-uri. În unele dintre aceste colaborări, apare chiar alături de sora lui, cei doi reușind să facă o echipă și în ceea ce privește planul profesional.

Aris Eram are numai cuvinte de laudă la adresa surorii sale, dezvăluind că aceasta este o persoană foarte ambițioasă și se dedică total fiecărui proiect.

„O susțin pe Alexia în orice face! La primul eveniment eram acolo și am ajutat-o toată ziua dar a fost foarte greu. De data asta a făcut totul singură, nu mă așteptăm să fie așa aici. E o fată muncitoare și o soră de care să fiu mândru. Sunt destul de mândru de ea! Noi ne cam ciondănim dacă stăm mai mult timp împreună. Alexia se enervează foarte repede și pe mine mă amuză când se enervează!”, a povestit Aris Melkior pentru Click.ro.

Aris Eram, dornic să-și găsească „jumătatea”

Deși recent a fost surprins în ipostaze tandre alături de Laura Giurcanu, se pare că relația nu a evoluat, iar Aris Eram este din nou singur, simțind tot mai puternic lipsa unei persoane speciale în viața sa.

„Cum stau eu cu fetele? Eu, sincer, acum vreau să-mi caut și eu jumătatea, să am și eu pe cine să țin în brațe iarna asta, dar e foarte greu să găsești o fată mișto. Mi-e greu, sunt foarte selectiv, trebuie să fie perfectă”, a mărturisit el pentru Spynews.ro, explicând că dorința de a se îndrăgosti este tot mai puternică, dar găsirea fetei potrivite nu este deloc simplă.

Fiul Andreei Esca a dezvăluit și standardele sale în materie de iubire. Pentru el, viitoarea parteneră trebuie să fie în primul rând frumoasă și să îi ofere momente de distracție și râs. În plus, caută o persoană inteligentă, cu care să poată comunica matur și autentic, dar și de încredere, aspect pe care îl consideră esențial într-o relație. Detaliile fizice contează, de asemenea: Aris își dorește ca iubita sa să aibă o înălțime apropiată de a lui.

„În primul rând, viitoarea iubită trebuie să fie foarte frumoasă, blondă dacă se poate, și să mă distrez cu ea, să pot să râd, să fie inteligentă, cam asta, să am încredere în ea. Vreau să fie cam de înălțimea mea. Uite, ăsta e un plan bun. În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe”, a mai spus Aris Eram.

Deocamdată, prezentatorul nu a găsit „perfecțiunea” pe care o caută, dar speră ca dragostea să-l surprindă în curând.

