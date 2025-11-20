Aris Eram, dezvăluiri despre viața sentimentală. Ce caută în viitoarea parteneră: „Mi-e greu, sunt foarte selectiv”

Aris Eram, unul dintre prezentatorii de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și fiul celebrei Andreea Esca, a vorbit deschis despre viața sa sentimentală și despre criteriile pe care le are în căutarea jumătății.

Aris Eram, dornit să-și găsească „jumătatea”

Deși recent a fost surprins în ipostaze tandre alături de Laura Giurcanu, se pare că relația nu a evoluat, iar Aris Eram este din nou singur, simțind tot mai puternic lipsa unei persoane speciale în viața sa.

„Cum stau eu cu fetele? Eu, sincer, acum vreau să-mi caut și eu jumătatea, să am și eu pe cine să țin în brațe iarna asta, dar e foarte greu să găsești o fată mișto. Mi-e greu, sunt foarte selectiv, trebuie să fie perfectă”, a mărturisit el pentru Spynews.ro, explicând că dorința de a se îndrăgosti este tot mai puternică, dar găsirea fetei potrivite nu este deloc simplă.

Fiul Andreei Esca a dezvăluit și standardele sale în materie de iubire. Pentru el, viitoarea parteneră trebuie să fie în primul rând frumoasă și să îi ofere momente de distracție și râs. În plus, caută o persoană inteligentă, cu care să poată comunica matur și autentic, dar și de încredere, aspect pe care îl consideră esențial într-o relație. Detaliile fizice contează, de asemenea: Aris își dorește ca iubita sa să aibă o înălțime apropiată de a lui.

„În primul rând, viitoarea iubită trebuie să fie foarte frumoasă, blondă dacă se poate, și să mă distrez cu ea, să pot să râd, să fie inteligentă, cam asta, să am încredere în ea. Vreau să fie cam de înălțimea mea. Uite, ăsta e un plan bun. În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe”, a mai spus Aris Eram.

Deocamdată, prezentatorul nu a găsit „perfecțiunea” pe care o caută, dar speră ca dragostea să-l surprindă în curând.

Cum i s-a schimbat viața după America Express

Alexia Eram activează deja de mai mulți ani în mediul online. Ea este creatoare de conținut, iar pe social media are diferite proiecte cu tot felul de brand-uri. În ceea ce îl privește pe fratele ei, Aris, el după terminarea emisiunii America Express a început să aibă diverse colaborări pe rețelele de socializare cu tot soiul de brand-uri. În unele dintre aceste colaborări, apare chiar alături de sora lui, cei doi reușind să facă o echipă și în ceea ce privește planul profesional.

Aris Eram a povestit despre felul în care s-a schimbat viața lui după ce a participat în show-ul America Express. Tânărul se simte recunoscător pentru toate oportunitățile pe care le-a primit după competiție.

„După cum a povestit și mama mea, oamenii au fost încântați de comportamentul meu și al surorii mele la America Express, de cum suntem noi, ca frați, cum ne vorbim, cum ne înțelegem. Mă opresc atât tineri cât și oameni mai în vârstă, pe stradă, să facă poză cu mine, am dat chiar și un autograf deși mi s-a părut cam ciudat. Mi-am dat seama că oamenii mă privesc diferit, sunt plăcut surprins că îmi zâmbesc, îmi fac cu mâna când mă văd. Aș putea să spun că și în rândul fetelor mi-a crescut popularitatea (râde)… cu 78% aș zice… Da, în concluzie, participarea la America Express mi-a schimbat viața și imaginea și le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune!”, a spus Aris Eram pentru VIVA.ro.

