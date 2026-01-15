Sânziana Negru și-a făcut o schimbare impresionantă de look. Cum arată acum creatoarea de conținut

Sânziana Negru a trecut printr-o transformare surprinzătoare de look.

Sânziana Negru
Sânziana Negru și-a făcut la început de an o schimbare de look impresionantă. Creatoarea de conținut a trecut printr-o transformare surprinzătoare și a împărtășit rezultatul și cu urmăritorii de pe rețelele de socializare. 

Sânziana Negru, schimbare impresionantă de look

Sânziana Negru a decis să renunțe la părul ei lung și a optat pentru un bob. Creatoarea de conținut este tare mândră de look-ul final, așa că a publicat și o imagine pe Instagram, prin care le arată urmăritorilor transformarea de proporții. 

Detalii despre relația dintre Sânziana Negru și Ștefan Floroaica

Sânziana Negru formează un cuplu alături de Ștefan Floroaica, cunoscut pentru rolul din serialul „Lia – Soția soțului meu” de la Antena 1. Cei doi își trăiesc povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. 

Ștefan Floroaica a vorbit acum ceva timp despre partenera lui, Sânziana Negru, și despre dinamica din relația lor de cuplu. Actorul a dezvăluit cum reușesc să își împartă responsabilitățile, având în vedere că au mai multe animale de companie, iar atât el, cât și creatoarea de conținut au un program încărcat.

„Evident că există… Nu neapărat certuri, dar există discuții despre împărțirea responsabilităților, dar pentru că eu sunt plecat mult mai mult timp la filmări, cumva cad pe ea. Când vin acasă mă ocup fără să îmi spună ea. Să îi scoatem afară, să strângem după ei. E o chestie de cum îți așterni, așa dormi”, a spus Ștefan Floroaica, pentru Xtra Night Show, citat de spynews.ro.

Invitată într-un podcast, Sânziana Negru a vorbit despre relația cu partenerul ei, Ștefan Floroaica. Inițial, cei doi au păstrat discreția în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Creatoarea de conținut a spus că au ales să dezvăluie public faptul că formează un cuplu după ce s-a întors din competiția America Express, unde a format o echipă alături de Laura Giurcanu.

„Noi am ales să arătăm mai mult partea asta a noastră după ce m-am întors eu acasă. Au fost și articolele despre care vorbim, e adevărat. Eu am ales întotdeauna să fiu destul de rezervată cu partea asta, n-am fost omul care să posteze foarte multe despre ce fel de relație are, cum e relația respectivă. Am dozat și am arătat publicului în măsura în care am crezut că e sănătos și benefic pentru mine. (…) A venit natural, odată ce au apărut din ce în ce mai multe articole și noi ne-am expus din ce în ce mai mult. Nu a fost un moment în care am zis gata, din momentul ăsta ne arătăm lumii. Nici nu consider că e un subiect atât de important.

Eu am o viață expusă, eu aleg în fiecare zi să dau anumite lucruri din viața mea publicului de pe Internet. Și atunci, n-am cum să ascund complet treaba asta. Da, îmi trăiesc viața lângă omul ăsta, îmi e drag de el și am multe momente în care vreau să fie și el lângă mine în viața asta expusă. Mai ales că el nu e un om care lucrează în spatele unui birou și nu-l cunoaște nimeni. E expus și el, face parte din domeniul ăsta”, a spus Sânziana Negru în podcastul „Vin de-o poveste'.

Foto: Instagram

