Imagini cu Sânziana Negru și Ștefan Floroaica în vacanță. Ce destinație spectaculoasă au ales: „E cel mai frumos loc”

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au decis să plece într-o vacanță departe de România. Creatoarea de conținut și actorul au publicat o serie de imagini fabuloase din destinația lor, care este cu adevărat impresionantă.

Imagini cu Sânziana Negru și Ștefan Floroaica în vacanță

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au plecat în Cape Town, Africa de Sud. Creatoarea de conținut a mai fost într-o escapadă în același loc și, pentru că i s-a părut un loc fabulos și cu peisaje care îți taie răsuflarea, a ales să revină, de această dată alături de partenerul ei.

„M-am întors în locul despre care, după ce am plecat prima dată de aici în 2018 și am văzut și alte minunății de pe pământ, pot spune că e cel mai frumos loc unde am fost până acum. Și nici măcar nu încerc să exagerez.”

La rândul său, Ștefan Floroaica a rămas uimit de cât de minunat este locul în care a ajuns.

„Cape Town, probabil cel mai spectaculos loc în care am ajuns și cu siguranță cel mai vântos.”

Detalii despre relația dintre Sânziana Negru și Ștefan Floroaica

Ștefan Floroaica a vorbit despre partenera lui, Sânziana Negru, și despre dinamica din relația lor de cuplu. Actorul a dezvăluit cum reușesc să își împartă responsabilitățile, având în vedere că au mai multe animale de companie, iar atât el, cât și creatoarea de conținut au un program încărcat.

„Evident că există… Nu neapărat certuri, dar există discuții despre împărțirea responsabilităților, dar pentru că eu sunt plecat mult mai mult timp la filmări, cumva cad pe ea. Când vin acasă mă ocup fără să îmi spună ea. Să îi scoatem afară, să strângem după ei. E o chestie de cum îți așterni, așa dormi”, a spus Ștefan Floroaica, pentru Xtra Night Show, citat de spynews.ro.

Invitată într-un podcast, Sânziana Negru a vorbit despre relația cu partenerul ei, Ștefan Floroaica. Inițial, cei doi au păstrat discreția în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Creatoarea de conținut a spus că au ales să dezvăluie public faptul că formează un cuplu după ce s-a întors din competiția America Express, unde a format o echipă alături de Laura Giurcanu.

„Noi am ales să arătăm mai mult partea asta a noastră după ce m-am întors eu acasă. Au fost și articolele despre care vorbim, e adevărat. Eu am ales întotdeauna să fiu destul de rezervată cu partea asta, n-am fost omul care să posteze foarte multe despre ce fel de relație are, cum e relația respectivă. Am dozat și am arătat publicului în măsura în care am crezut că e sănătos și benefic pentru mine. (…) A venit natural, odată ce au apărut din ce în ce mai multe articole și noi ne-am expus din ce în ce mai mult. Nu a fost un moment în care am zis gata, din momentul ăsta ne arătăm lumii. Nici nu consider că e un subiect atât de important. Eu am o viață expusă, eu aleg în fiecare zi să dau anumite lucruri din viața mea publicului de pe Internet. Și atunci, n-am cum să ascund complet treaba asta. Da, îmi trăiesc viața lângă omul ăsta, îmi e drag de el și am multe momente în care vreau să fie și el lângă mine în viața asta expusă. Mai ales că el nu e un om care lucrează în spatele unui birou și nu-l cunoaște nimeni. E expus și el, face parte din domeniul ăsta”, a spus Sânziana Negru în podcastul „Vin de-o poveste”.

Foto: Instagram

