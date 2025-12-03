Filme de neratat în luna decembrie 2025 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna decembrie 2025 în cinematografe.

Avatar: Fire and Ash

Avatar: Foc și Cenușă continuă povestea familiei Sully, pe fascinanta planetă Pandora, unde Jake și Neytiri încearcă să-și protejeze copiii și să găsească din nou echilibrul, după pierderea dureroasă a fiului lor, Neteyam. Când un nou pericol apare, familia este nevoită să pornească la drum alături de clanul Tlalim, un trib nomad care călătorește prin cerurile Pandorei.

Liniștea lor este însă amenințată de două forțe puternice: Clanul Mangkwan, cunoscuți ca „Oamenii Cenușii”, un popor Na’vi lovit de o tragedie naturală și condus de lidera lor necruțătoare, Varang, precum și revenirea corporației RDA, hotărâtă să cucerească Pandora cu orice preț.

În centrul confruntărilor care animă noul film, rămâne neschimbat mesajul definitoriu al universului Avatar: legătura profundă dintre oameni, familie și lumea vie care îi înconjoară. Pentru Jake Sully, salvarea înseamnă solidaritate și păstrarea identității, indiferent de amploarea pericolului. Scenariul este semnat de James Cameron, alături de Rick Jaffa și Amanda Silver, și se bazează pe o poveste concepută împreună cu Josh Friedman și Shane Salerno.

Printre actorii de renume ai filmului, îi regăsim pe: Sam Worthington (Terminator: Salvation), ca Jake Sully, Zoe Saldaña (Emelia Pérez), în rolul soției lui Jake, Britain Dalton, ca Lo’ak, copilul mijlociu, Trinity Jo-Li Bliss (The Life of Chuck), în rolul celui mai mic copil, Sigourney Weaver (Aliens), în rolul lui Kiri, Jack Champion (Scream VI), ca Spider, CCH Pounder (The Shield), ca mama lui Neytitri, Kate Winslet (Titanic), alături de mulți alții.

Premiera: 19 decembrie 2025

Nuremberg

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început.

Premiera: 12 decembrie 2025

The Anaconda

Un grup de artiști de circ, care se îndreaptă spre ceea ce ei cred că este o nouă locație de spectacol, rămâne blocat într-o pădure tropicală după ce barca în care se aflau e atacată de un șarpe anaconda, iar căpitanul este ucis. Ei se întâlnesc cu un braconier tenace care vânează astfel de șerpi și care își dă seama că acum ar putea avea suficientă momeală pentru a-l prinde. Dar, fiind artiști de circ, ei au câteva trucuri de supraviețuire în mânecă. Thandiwe Newton, Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn fac parte din distribuție.

Premiera: 26 decembrie 2025

Eternity

Într-o viață de apoi în care sufletele au la dispoziție o săptămână pentru a decide unde își vor petrece eternitatea, Joan se confruntă cu alegerea imposibilă între bărbatul cu care și-a petrecut viața și prima ei dragoste, care a murit tânăr și o așteaptă de zeci de ani. Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner fac parte din distribuție.

Premiera: 5 decembrie 2025

Father, Mother, Sister, Brother

Trei povești diferite plasate în SUA, Dublin și Paris, care prezintă relațiile dintre copii (acum maturi) și părinții lor înstrăinați. O explorare profundă a sentimentelor complicate pe care le avem cu și despre părinții noștri și cum ne afectează celelalte relații din viața noastră. Cate Blanchett, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Sarah Greene fac parte din distribuție.

Premiera: 26 decembrie 2025

Five Nights at Freddy’s 2

Un film horror palpitant cu Elizabeth Lail, Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio în distribuție. Este anul 1987. Având o viață mai degrabă instabilă, Jeremy Fitzgerald își găsește de lucru ca agent de pază la noua pizzerie Freddy’s Fazbear, dar când ajunge acolo își dă seama că nu totul este așa cum pare.

Premiera: 5 decembrie 2025

Dust Bunny

Aurora, o feiță de 8 ani, îi cere ajutorul vecinului ei (Mads Mikkelsen) pentru a scăpa de monstrul de sub patul ei, despre care crede că i-a mâncat familia. Sigourney Weaver, Sophie Sloan mai fac parte din distribuția acestei drame cu accente horror.

Premiera: 12 decembrie 2025

The King of Kings

Un tată își poartă fiul în cea mai mare poveste spusă vreodată. Ceea ce începe ca o simplă poveste de noapte bună se transformă într-o călătorie care le va schimba pentru totdeauna inimile. Prin puterea imaginației, băiatul pășește alături de Isus, trăindu-I miracolele, împărtășindu-I încercările și descoperind semnificația sacrificiului suprem. Împăratul Împăraților ne cheamă să redescoperim, prin ochii unui copil, forța nepieritoare a speranței, a iubirii și a răscumpărării. Kenneth Branagh, Oscar Isaac, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Mark Hamill și-au împrumutat vocile personajelor din această animație.

Premiera: 12 decembrie 2025

Dreams

Fernando, un tânăr dansator din Mexic, visează la recunoaștere internațională și la o viață în Statele Unite. Convins că iubita lui, Jennifer, o cunoscută filantroapă din San Francisco, îl va sprijini, lasă totul în urmă și își riscă viața pentru a trece granița ilegal. Sosirea lui tulbură însă lumea atent construită a lui Jennifer, punând-o să aleagă între viitorul lor împreună și viața sa din înalta societate. Isaac Hernández, Jessica Chastain, Rupert Friend, Marshall Bell fac parte din distribuția acestei drame.

Premiera: 12 decembrie 2025

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată. O animație de neratat, perfectă pentru finalul anului!

Premiera: 26 decembrie 2025

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro