Filme subestimate din 2025, pe care chiar merită să le urmărești

Dacă ai ocolit până acum următoarele filme, ar trebui să le acorzi o șansă.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Companion
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Filmele acestea din 2025 propun povești captivante și protagoniști care traversează experiențe zguduitoare pe care trebuie să le descoperi. 

1. Companion

Sophie Thatcher are o interpretare remarcabilă în Companion, un horror în care răsturnările de situație apar la fiecare pas. Ea a jucat-o pe Iris, care petrece un weekend la munte cu iubitul ei, Josh. Însă această escapadă va scoate la lumină secrete dureroase. 

2. Drop

O întâlnire amoroasă așteptată cu entuziasm nu decurge deloc așa cum a visat Violet, o mamă văduvă jucată de Meghann Fahy în filmul Drop. După moartea soțului ei, vrea să își găsească din nou dragostea, dar până să facă asta, parcurge un drum presărat cu teroare, răzbunare și o luptă pentru supraviețuire. 

3. The Wedding Banquet

The Wedding Banquet este mai mult un film despre prietenie și despre deciziile pe care le iei în momentul în care sufletul îți dictează asta. Cu Lily Gladstone, Bowen Yang, Kelly Marie Tran și Han Gi-Chan în distribuție, această comedie romantică spumoasă te va face să râzi și să urmărești cu interes alegerile protagoniștilor. 

4. Locked

Locked este un thriller psihologic cu Bill Skarsgård și Anthony Hopkins drept protagoniști. În această poveste, Eddie Barrish este un hoț care intră cu forța într-un SUV care aparține unui medic grav bolnav. Dar, în mod intenționat, Eddie nu mai poate ieși din această mașină și e supus unor momente cel puțin terifiante. 

5. The Ballad of Wallis Island

Carey Mulligan, Tom Basden, Tim Key,Sian Clifford și Akemnji Ndifornyen au jucat în The Ballad of Wallis Island. Acțiunea filmului se petrece pe o insulă izolată, acolo unde un câștigător la loto vrea să reunească un duo muzical. Dar acest moment scoate în prim-plan tensiuni și răni vechi care nu au fost vindecate. 

6. Opus

Ayo Edebiri și John Malkovich au interpretat rolurile principale în filmul Opus scris și regizat de Mark Anthony Green. În această peliculă, o jurnalistă specializată în subiecte care au legătură cu muzica merge în casa unui artist care își plănuiește revenirea în ochii publicului după o dispariție de 30 de ani. Dar, tânăra cu siguranță nu se aștepta să descopere acolo un cult cu ritualuri bizare. 

7. One of Them Days

În comedia One of Them Days, Keke Palmer și SZA au interpretat rolurile a două colege de apartament din Los Angeles care, în urma unei vești neașteptate, află că trebuie să se descurce singure pentru a aduna banii necesari de chirie. Așa că, pentru a nu fi evacuate, cele două trebuie să vadă cum să strângă banii, fără ca prietenia lor să aibă de suferit. 

8. Ash

În filmul Ash, Eiza González o joacă pe Riya, o astronaută aflată într-o situație limită, după ce se trezește pe o planetă îndepărtată și constată că întreg ei echipajul a fost omorât. Ea încearcă să afle pe cont propriu cum s-a produs această tragedie, având parte de ajutorul lui Brion, interpretat de Aaron Paul, un bărbat care spune că are intenții bune și îi oferă ajutorul său. 

9. Black Bag

Black Bag este un thriller regizat de Steven Soderbergh cu Michael Fassbender și Cate Blanchett în rolurile a doi agenți britanici căsătoriți și puși în fața unei provocări care le va dicta destinul căsniciei lor. O poveste intensă de spionaj cu Gustaf Skarsgård, Marisa Abela, Regé-Jean Page, Pierce Brosnan și Ambika Mod în distribuție. 

10. Both Eyes Open

Gail Bean a jucat-o pe Ally în filmul Both Eyes Open, un film care ne poartă prin trauma unei supraviețuitoare a unei relații abuzive. Povestea protagonistei este tulburătoare pe măsură ce cunoaștem îndeaproape care sunt trăirile ei și aflăm că are halucinații care îl vizează pe abuzatorul ei. 

Citește și:
Seriale numai bune de urmărit de una singură

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția septembrie 2025 ELLE - ediția septembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Și tu și partenerul sunteți cu moralul la pământ? Tehnici de gratitudine care vă pot echilibra
Lifestyle
Și tu și partenerul sunteți cu moralul la pământ? Tehnici de gratitudine care vă pot echilibra
Care este partea ta de responsabilitate atunci când spui că vrei să construiești o relație sănătoasă
Lifestyle
Care este partea ta de responsabilitate atunci când spui că vrei să construiești o relație sănătoasă
10 vedete care au recunoscut că au fost ignorate de persoanele cu care au ieșit la întâlniri
Lifestyle
10 vedete care au recunoscut că au fost ignorate de persoanele cu care au ieșit la întâlniri
E încă viață în bibliotecile rurale
Lifestyle
E încă viață în bibliotecile rurale
Actori care au avut prestații neinspirate în filme, dar care au devenit emblematice
Lifestyle
Actori care au avut prestații neinspirate în filme, dar care au devenit emblematice
Să treceți sau nu la un alt nivel al relației? Cum să îți evaluezi relația de cuplu
Lifestyle
Să treceți sau nu la un alt nivel al relației? Cum să îți evaluezi relația de cuplu
Libertatea
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
David Popovici preferă vacanțele fără lux și extravaganță. În ce oraș a fost surprins și cum a interacționat cu fanii
David Popovici preferă vacanțele fără lux și extravaganță. În ce oraș a fost surprins și cum a interacționat cu fanii
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cu cine s-a iubit Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au fost 5 ani împreună, dar puțină lume a știut despre relația lor
Cu cine s-a iubit Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au fost 5 ani împreună, dar puțină lume a știut despre relația lor
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
catine.ro
Horoscopul lunii septembrie 2025. Nativii au parte de schimbări pe toate planurile
Horoscopul lunii septembrie 2025. Nativii au parte de schimbări pe toate planurile
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Mai multe din lifestyle
Filme de succes care au fost transformate în seriale, însă au dezamăgit profund și au fost anulate în timp record
Filme de succes care au fost transformate în seriale, însă au dezamăgit profund și au fost anulate în timp record
Lifestyle

Unele seriale adaptate după filme celebre s-au dovedit a fi dezamăgitoare, motiv pentru care nu au avut parte de succesul așteptat.

+ Mai multe
Te-ai despărțit recent? De ce izolarea nu este o soluție iar suportul social e de neprețuit
Te-ai despărțit recent? De ce izolarea nu este o soluție iar suportul social e de neprețuit
Lifestyle

Te-ai despărțit și îți vine să te închizi în casă? Pare că e ce-ți trebuie acum, dar de fapt e o altă modalitate de a te simți și mai rău.

+ Mai multe
UNDERCLOUD 18 - 18 ani, în 18 zile, în 18 locații de pe Calea Griviței
UNDERCLOUD 18 - 18 ani, în 18 zile, în 18 locații de pe Calea Griviței
Lifestyle

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC