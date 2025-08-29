Filme subestimate din 2025, pe care chiar merită să le urmărești

Filmele acestea din 2025 propun povești captivante și protagoniști care traversează experiențe zguduitoare pe care trebuie să le descoperi.

1. Companion

Sophie Thatcher are o interpretare remarcabilă în Companion, un horror în care răsturnările de situație apar la fiecare pas. Ea a jucat-o pe Iris, care petrece un weekend la munte cu iubitul ei, Josh. Însă această escapadă va scoate la lumină secrete dureroase.

2. Drop

O întâlnire amoroasă așteptată cu entuziasm nu decurge deloc așa cum a visat Violet, o mamă văduvă jucată de Meghann Fahy în filmul Drop. După moartea soțului ei, vrea să își găsească din nou dragostea, dar până să facă asta, parcurge un drum presărat cu teroare, răzbunare și o luptă pentru supraviețuire.

3. The Wedding Banquet

The Wedding Banquet este mai mult un film despre prietenie și despre deciziile pe care le iei în momentul în care sufletul îți dictează asta. Cu Lily Gladstone, Bowen Yang, Kelly Marie Tran și Han Gi-Chan în distribuție, această comedie romantică spumoasă te va face să râzi și să urmărești cu interes alegerile protagoniștilor.

4. Locked

Locked este un thriller psihologic cu Bill Skarsgård și Anthony Hopkins drept protagoniști. În această poveste, Eddie Barrish este un hoț care intră cu forța într-un SUV care aparține unui medic grav bolnav. Dar, în mod intenționat, Eddie nu mai poate ieși din această mașină și e supus unor momente cel puțin terifiante.

5. The Ballad of Wallis Island

Carey Mulligan, Tom Basden, Tim Key,Sian Clifford și Akemnji Ndifornyen au jucat în The Ballad of Wallis Island. Acțiunea filmului se petrece pe o insulă izolată, acolo unde un câștigător la loto vrea să reunească un duo muzical. Dar acest moment scoate în prim-plan tensiuni și răni vechi care nu au fost vindecate.

6. Opus

Ayo Edebiri și John Malkovich au interpretat rolurile principale în filmul Opus scris și regizat de Mark Anthony Green. În această peliculă, o jurnalistă specializată în subiecte care au legătură cu muzica merge în casa unui artist care își plănuiește revenirea în ochii publicului după o dispariție de 30 de ani. Dar, tânăra cu siguranță nu se aștepta să descopere acolo un cult cu ritualuri bizare.

7. One of Them Days

În comedia One of Them Days, Keke Palmer și SZA au interpretat rolurile a două colege de apartament din Los Angeles care, în urma unei vești neașteptate, află că trebuie să se descurce singure pentru a aduna banii necesari de chirie. Așa că, pentru a nu fi evacuate, cele două trebuie să vadă cum să strângă banii, fără ca prietenia lor să aibă de suferit.

8. Ash

În filmul Ash, Eiza González o joacă pe Riya, o astronaută aflată într-o situație limită, după ce se trezește pe o planetă îndepărtată și constată că întreg ei echipajul a fost omorât. Ea încearcă să afle pe cont propriu cum s-a produs această tragedie, având parte de ajutorul lui Brion, interpretat de Aaron Paul, un bărbat care spune că are intenții bune și îi oferă ajutorul său.

9. Black Bag

Black Bag este un thriller regizat de Steven Soderbergh cu Michael Fassbender și Cate Blanchett în rolurile a doi agenți britanici căsătoriți și puși în fața unei provocări care le va dicta destinul căsniciei lor. O poveste intensă de spionaj cu Gustaf Skarsgård, Marisa Abela, Regé-Jean Page, Pierce Brosnan și Ambika Mod în distribuție.

10. Both Eyes Open

Gail Bean a jucat-o pe Ally în filmul Both Eyes Open, un film care ne poartă prin trauma unei supraviețuitoare a unei relații abuzive. Povestea protagonistei este tulburătoare pe măsură ce cunoaștem îndeaproape care sunt trăirile ei și aflăm că are halucinații care îl vizează pe abuzatorul ei.

