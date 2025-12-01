10 obiceiuri zilnice care te îmbătrânesc și pe care trebuie neapărat să le eviți

Simți că îmbătrânești prea repede? Dacă nu ești foarte mulțumită de ceea ce vezi în oglindă, înseamnă că trebuie să analizezi mai îndeaproape ceea ce faci în fiecare zi.

  de Andreea Ilie
10 obiceiuri zilnice care te îmbătrânesc și pe care trebuie neapărat să le eviți

Multe dintre obiceiurile noastre zilnice pot avea un impact negativ asupra organismului. Iată care sunt motivele care accelerează îmbătrânirea, dar și câteva sfaturi pentru a preveni sau încetini acest proces.

1. Multi-tasking

Dacă lista de lucruri pe care trebuie să le faci în fiecare zi este din ce în ce mai lungă, acest lucru poate să aibă o consecință negativă asupra ta. Multe persoane cred că să faci mai multe lucruri în același timp poate fi constructiv.

Însă, singurul lucru pe care îl obții fiind o persoană multi-tasking este o doză mai mare de stres. Câteva studii arată că stresul cronic declanșează eliberarea de radicali liberi – moleculele responsabile cu distrugerea celulelor și apariția procesului de îmbătrânire.

În loc să încerci să faci totul în același timp, concentrează-te pe rând asupra fiecărui lucru pe care trebuie să îl faci și începe următorul obiectiv al zilei abia după ce l-ai terminat pe cel anterior.

2. Nu renunți niciodată la desert

Pe lângă faptul că vei acumula kilograme în plus, dulciurile în exces își vor pune amprenta și asupra tenului tău. Totul este cauzat de procesul numit glicare (glucidele se alătură fibrelor de proteine, făcându-le să își piardă parțial sau integral funcționalitatea). Acest proces se manifestă prin dispariția luminozității tenului, apariția cearcănelor, pierderea tonusului, accentuarea ridurilor de expresie, dar și a porilor. Pentru a-ți păstra strălucirea pielii, evită dulciurile de toate tipurile.

3. Dormi puțin

Să dormi în timpul nopții nu mai mult de șase ore influențează apariția cearcănelor. Este posibil, totuși, să nu fie o noutate pentru tine. Să reușești să te odihnești cel puțin șapte ore pe noapte reprezintă o necesitate pentru organismul nostru. Încearcă să adormi mai devreme pentru a scăpa de lipsa de energie și concentrare pe care o simți în timpul zilei.

4. Petreci majoritatea timpului stând la birou

Pericolul sedentarismului a fost analizat îndeaproape. Persoanele care petrec majoritatea timpului stând la birou sunt predispuse bolilor renale, cardiovasculare, cancerului, dar mai ales obezității. Soluția ar fi să nu neglijezi activitățile fizice. Acest lucru te va ajuta să îți îmbunătățești circulația sângelui, după cum afirmă cercetătorii unui studiu publicat în British Journal of Sports Medicine. A fost demonstrat că participanții studiului care s-au antrenat cel puțin o oră și jumătate pe săptămână au șanse să trăiască cu 10-13 ani mai mult decât cei care nu obișnuiesc să facă sport.

5. Nu folosești crema pentru ochi

Fiecare dintre noi trebuie să includă în ritualul zilnic de îngrijire a tenului și o cremă pentru ochi. Pielea din jurul ochilor este mult mai subțire și delicată și drept urmare aici vor apărea primele semne ale îmbătrânirii. Să păstrezi zona din jurul ochilor hidratată este un prim pas în prevenirea acestui proces. Cele mai benefice creme sunt cele care conțin retinol, acid hialuronic, vitamina C, dar și cele care sunt foarte hidratante.

6. Folosești cremă cu factor de protecție doar în vacanță

Ritmul de viață frenetic are efecte negative mult mai accentuate asupra organismului tău decât o zi petrecută sub soare în timpul vacanței. Cauza numărul 1 a îmbătrânirii premature a tenului feței este reprezentat de expunerea la razele UV. Cu toate acestea, unde greșim? Razele ultraviolete sunt prezente și în zilele înnorate sau când plouă.

De aceea să folosești în fiecare zi o cremă pentru față cu protecție solară te va ajuta să previi îmbătrânirea tenului tău. Este recomandat un produs care să conțină un factor de protecție care este cuprins între 30 și 50. Când te afli în vacanță, nu uita că și lotiunea sau spray-ul pentru corp pe care le folosești trebuie să aibă un FPS mediu-înalt.

7. Folosești prea multe produse de machiaj

Fardul de pleoape și fondul de ten folosite în exces pot contribui la îmbătrânirea prematură a tenului. Folosirea a prea multe produse de machiaj care conțin chimicale sau alcool îți va usca sau irita pielea înlăturând uleiurile naturale produse de organism. Rezultatul? Apariția ridurilor fine de expresie. Citește cu atenție eticheta produselor de machiaj pe care le achiziționezi și, dacă nu ești sigură de ceea ce alegi, consultă medicul dermatolog.

8. Dormi cu fața pe pernă

Multe dintre noi obișnuiesc să doarmă pe burtă, lucru ce ne predispune la apariția ridurilor, accelerând procesul de îmbătrânire. Atunci când dormim cu fața pe pernă, nivelul colagenului din piele este mai slab. Dormind pe aceeași parte în fiecare noapte, pielea feței nu se va mai regenera atât de ușor și semnele cu care te trezești în fiecare dimineață, treptat, vor deveni permanente. Soluția? Dormi pe spate sau folosește așternuturi din mătase ca să îți protejezi tenul.

9. Obișnuiești să bei cu paiul

Să bei băuturi colorate cu ajutorul paiului te poate salva de la formarea petelor pe dinți. Ok, îți salvezi zâmbetul, dar cum rămâne cu ridurile de expresie din jurul buzelor? Gestul pe care îl faci în timp ce bei cu paiul creează acele riduri fine care în timp se vor transforma în semne permanente. Același lucru se întâmplă și în cazul fumatului. Soluția? Lasă-te de fumat și bea doar din pahar.

10. Stai cocoșată

Poziția incorectă pe care o avem în timp ce ne aflăm la birou ne afectează mult mai mult decât îți poți imagina. Aplecându-te asupra tastaturii sau concentrându-te prea mult asupra monitorului ne face să adoptăm o poziție total incorectă. Așa-zisa cocoașa modifică poziția coloanei vertebrale și creează o tensiune asupra mușchilor spatelui. De multe ori ne dăm seama de acest lucru doar când apar durerile. Pentru a evita, folosește o pernă și încearcă să îți controlezi poziția. După o anumită perioadă îți va intra în reflex să stai pe scaun în mod corect. Nu uita! Urechile, umerii și șoldul trebuie să se afle pe aceeași linie.

Citește și:
Efectele dezastruoase pe care consumul de alcool le are asupra corpului nostru

Foto: Arhiva ELLE

Mai multe articole
